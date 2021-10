Ruuds luksusproblem: – Jeg føler meg ikke som et offer

Casper Ruud er rangert som nummer ni på ATPs oversikt over de beste tennisspillerne i verden. Han er også på pallplass av de 20 beste som har spilt flest kamper i 2021.

Casper Ruud fortsetter stadig å imponere på tennisarenaer verden over. Med bunnsolide resultater i 2021 har han på imponerende vis jobbet seg oppover på ATPs rangering over de beste tennisspillerne i verden.

Nå er han på en niendeplass, men allerede mandag neste uke vil han klatre til åttendeplass.

Det har imidlertid ikke kommet gratis. Utallige timer er lagt ned på ulike styrkerom, tennishaller og gjennom flere løpeturer. I tillegg er det blitt svært mye reising.

Denne uken er 22-åringen hjemme i Norge for både å samle krefter og samtidig holde kropp og sinn i gang før sesongens siste turneringer.

Ser man på listen over de 20 høyest rangerte tennisspillerne i verden frem til finalen i Indian Wells, viser statistikken at Ruud er den med tredje flest kamper hvor 61 er tallet.

Antall tenniskamper i 2021 til og med finalen i Indian Wells Topp 20-spillerne: Novak Djokovic - 50 Daniil Medvedev - 60 Stefanos Tsitsipas - 70 Alexander Zverev - 60 Andrey Rublev - 65 Rafael Nadal - 29 Matteo Berrettini - 50 Dominic Thiem - 18 Casper Ruud - 61 Roger Federer - 14 Felix Auger-Aliassime - 53 Hubert Hurkacz - 52 Denis Shapovalov - 47 Jannik Sinner - 58 Diego Schwartzman - 49 Pablo Carreno Busta - 52 Cristian Garin - 37 Gael Monfils - 32 Roberto Bautista Agut - 52 Reilly Opelka - 39 PS: Cameron Norrie klatret inn blant topp 20 etter Indian Wells og har 67 kamper.

– Det var en litt tøff sistekamp hvor jeg følte meg litt tom for krefter. Ikke at det er noen unnskyldning. Jeg tapte fordi jeg var den dårligste spilleren der ute, men jeg merket på kroppen at det har blitt spilt mange kamper og mye som har skjedd gjennom sommeren. Kanskje det var en liten utladning, det vet jeg ikke, men det er fint å komme seg hjem og fått noen dager med helt ro, svarer Ruud til TV 2 på spørsmål om exiten i Indian Wells onsdag 13. oktober.

Nøyaktig én uke senere møter TV 2 stjerneskuddet i Oslo Tennisarena.

Til tross for at Ruud påpeker at været ikke er helt på topp i Oslo denne onsdagen, er det imidlertid ingenting å si på humøret til 22-åringen . Han tror han har lært av tapet mot Diego Schwartzman i ATP Masters-turneringen i Indian Wells.

– Å spille så mange kamper sliter jo på både fysisk og mentalt, men det er også positivt med mange kamper. Det betyr jo at man vinner en del. Det er vel kanskje et lite luksusproblem. Det er normalt at man ikke er på topp i alle kamper, og det er noe jeg må lære av.

TØFFE TAK: Casper Ruud er svært detaljert i treningsarbeidet sitt. Her i Oslo Tennisarena sammen med sin fysiske trener Alexander Brun onsdag denne uken. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

Han poengterer at de beste tennisspillerne historisk sett når opp mot en 70-80 kamper i løpet av en sesong, og at det er der han ønsker å være. Derfor har han et bevisst forhold til å legge mye innsats i hver trening, hvert måltid og egentlig alle valg han gjør i løpet av dagene som går.

– Man må være fokusert fra sekundet man våkner, til videre når man skal på kamp, i selve kampen og egentlig helt til man er ferdig med det man gjør etter kamp. Det er jo en 24/7-jobb. Jeg har ikke følt at jeg har blitt lei, men man kan bli sliten av det, innrømmer Ruud og legger til:

– Jeg føler meg ikke som et offer, men på slutten av tennissesongen tror jeg alle tennisspillere, som har begynt sesongen i januar og spilt kamper nesten hver uke, begynner å bli temmelig lei på tanken av å spise den ekstra salaten eller slå de ekstra ballene på trening.

Særlig kampene er det som tapper mest energi for 22-åringen. I treningsarbeidet er det mer kontrollerte former på arbeidet. I kampene ønsker han alltid å yte de ekstra prosentene og dermed blir det tøffere tak for kroppen.

Når han kobler av går det også mye i tennis. Den genuine interessen for idretten er noe som lyser i øynene på verdensnieren fra Norge. Han får meg seg mange tenniskamper på TV og følger ellers med på det som skjer i tennisverden.

FOKUS: Casper Ruud før han entrer banen i Oslo Tennisarena for en treningsøkt med spill. Spille-øktene gjør han denne uken sammen med sin trener Joachim Bjerke. Foto: Morten Asbjørnsen/TV 2.

I tillegg til den fysiske formen er også hodet en viktig brikke for å prestere på det nivået som Ruud leverer på. Han beskriver seg selv om en enkel og positiv fyr, og en som sjelden har dårlige dager. At han har vokst opp i en tennisfamilie, og at han har behandlet idretten og seg selv profesjonelt i flere år, tror han selv er nøkkelen.

– Hver kamp er viktig og man skal i hver økt prøve å bli bedre. Det tror jeg har vært med på å danne den spilleren jeg er nå. Det tror jeg tenkemåten min har bidratt til. Det har jeg også fått hjelp til av faren min som har vært streng på sin måte, og ikke minst Erik Bertrand Larssen (forfatter, foredragsholdet og mental trener til deriblant Ruud) som har hjulpet meg i mange år. Jeg har fått hjelp, og jeg har vært nysgjerrig på det, og prøvd å ta til meg så mye jeg kan av det.

Nå venter et par dag til hjemme i Norge før han til helgen vender snuten mot Wien i Østerrike. Der skal han neste uke Erste Bank Open hvor det står om 500 ATP-poeng.