Stenger barselavdeling for å spare penger: – Helt kaos

Det blir lange dager i sykesengen for Kristin Nyheim Jacobsen. Hun er 25 uker på vei og innlagt på observasjonsposten for gravide ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg har livmorhalssvikt, så det er stor risiko for prematur fødsel, sier Nyheim Jacobsen til TV 2.

De neste ukene skal hun kun forlate sengen i noen minutter av gangen. Håpet er at dette kan hindre at fødselen settes i gang for tidlig.

– Det blir mye Netflix, strikking og lesing, sier Nyheim Jacobsen.

Mens den vordende tobarnsmoren gjør alt hun kan for at den lille i magen skal bli der litt lenger har det plutselig skjedd store endringer på fødeavdelingen.

På grunn av budsjettkutt har sykehuset valgt å stenge den ene barselavdelingen midlertidig. Nå har ferske mødre og barn blitt flyttet til samme avdeling som Nyheim Jacobsen og andre kvinner med høyrisiko svangerskap.

– Det er helt kaos og tjåka fullt over alt, sier Nyheim Jacobsen.

NORGES STØRSTE: Ullevål sykehus har Norges største fødeavdeling. Nå stenges den ene barselavdelingen i to måneder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Gråt og gråt

Det var onsdag forrige uke at Nyheim Jacobsen først fikk høre at den ene av to barselavdelinger skulle stenges ned i flere uker.

– Jeg snakket med en jordmor som var veldig fortvilet, sier Nyheim Jacobsen.

Da en nyfødt baby begynte å gråte på naborommet skjønte ikke Nyheim Jacobsen hvorfor hun fikk en så kraftig reaksjon.

– Jeg gråt og gråt. Det var først når mannen min kom at jeg forsto hvorfor jeg synes det var så vanskelig å høre friske babyer som er båret til termin, når jeg ikke vet om jeg klarer det selv, sier Nyheim Jacobsen.

Hun synes det har vært en stor belastning å få barselavdelingen inn på deres avdeling.

– Det gjør vondt. Det er kjempetungt psykisk og litt traumatiserende å høre barnegråt når jeg ikke vet hvordan det vil gå med mitt eget barn, sier Nyheim Jacobsen.

Sendte skriftlig varsel

Jordmødrene på avdelingen hadde stor forståelse for at Nyheim Jacobsen synes situasjonen var vanskelig.

– De ansatte er utrolig snille og flinke. De står i en ekstremt krevende situasjon.

Nyheim Jacobsen bestemte seg for å sende en skriftlig klage til sykehuset. Hun har nå blitt flyttet til et annet rom lenger unna de nyfødte.

– Jeg synes det er synd at det må være sånn her, spesielt når man kun gjør det for å spare penger, sier Nyheim Jacobsen.

– Går utover pasientsikkerheten

Jordmorforbundet reagerer kraftig på at sykehuset kutter i barselomsorgen.

– Dette går utover pasientsikkerheten. Det skaper uro både for de ansatte og pasientene, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

FORTVILET: Mange av jordmødrene på avdelingen er fortvilet og frustrert, sier lederen av Jordmorforbundet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun besøkte i dag fødeavdelingen på Ullevål sykehus og møtte flere av de ansatte ved avdelingen som nå er midlertidig stengt.

– Det lyser fortvilelse i øynene deres. En av jordmødrene jeg snakket med sier at hun ikke orker å jobbe her mer. Flere sier at de elsker jobben sin, men at de ikke orker å stå i dette presset, sier Schjelderup.

Forbundet håper at sykehuset vil revurdere beslutningen om å stenge den ene barselavdelingen i to måneder.

– Sparekuttene truer pasientsikkerheten, og bør tas tak i så fort som mulig, sier Schjelderup.

– Helt trygt å føde på Ullevål

Det er budsjettkutt og manglende midler til barselomsorgen som er årsaken til at sykehuset velger å stenge Barsel A i flere uker.

– Med mindre vi har øremerkede midler må vi forholde oss til det OUS krever, nemlig effektiviseringstiltak. Vi må spare opp mot to prosent og da må vi finne en innsparing som ikke gjør de vanskelig for de fødende og kvinner i barsel, sier Thorbjørn B. Steen, overlege og seksjonsleder ved fødeavdelingen på OUS.

INGEN RISIKO: Overlegen understreker at det ikke er fare for pasientsikkerheten selv om de har stengt ned Barsel A. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sykehuset ser at de er færre fødsler på høsten og har derfor valgt å stenge avdelingen fra 13. oktober til 15. desember.

– Det er ikke en ideell løsning sånn som vi gjør det nå, men vi er helt sikre på at det er medisinsk forsvarlig, sier Steen.

Han understreker at sykehuset vil gjenåpne barselavdelingen tidligere en planlagt dersom det er nødvendig for å sikre at fødsel- og barnetilbudet er godt.

– Vi ivaretar alle som kommer til oss på en trygg og god måte. Det er helt trygt å komme til OUS med rier, sier Steen.