Innrømmer tøff tid etter PSG-overgangen: – Litt «krise» oppe i hodet mitt

– Det er splitter nye folk, splitter nytt språk, land, område, alt sammen. Alt blir nytt og det var veldig krevende i starten, men så venner man seg fort til det, sier 19-åringen til TV 2.

Hun er på samling med det norske U23-landslaget i Halden og har akkurat kommet tilbake til hotellet etter en kald fotballøkt på gressbanen ved Sarpsborg stadion.

På landslagssamlingen venter trygge og kjente omgivelser, samt etterlengtet kamptrening.

På sine tre måneder i Frankrike og Paris Saint-Germain har det enn så lenge blitt knapt med spilletid for Ildhusøy: 19 minutter hun ble byttet inn til PSG-debuten mot Guingamp 10. oktober.

– Det tok jo litt tid, men det var veldig gøy. Det var en veldig nyttig og kul opplevelse å få prøve meg på det nivået sammen med så gode spillere, sier 19-åringen.

Og Ildhusøy har definitivt gjort seg bemerket blant lagvenninnene etter en opptreden i sesongoppkjøringen.

– Det var ikke min idé. Det var en lagvenninne som sa at hvis du gjør det her, så får du 100 euro. Da tenkte jeg at «jeg får bare ta de pengene da», sier hun lattermildt.

– Hva var tilbakemeldingen fra lagvenninnene etter det?

– Nei, de hylla meg. De hadde ikke gjort det selv, sa de. Jeg mangler faktisk fortsatt noen av de pengene, svarer hun og noterer seg bak øret at det må hun ta opp.

Det er ikke bare språket og en ny by som er forskjellig fra hennes tidligere fotballhverdag i Vålerenga. Hver dag starter tidligere med frokost på treningsanlegget som ligger 10 minutter fra hennes nye hjem.

Konkurranseinnstinktet og tenningen på hver trening er høy og hun beskriver det som å spille kamp hver eneste dag.

Men hun innrømmer at overgangen til et nytt nivå har vært krevende og til tider frustrerende.

– Det gikk veldig opp og ned i starten. En trening var jeg jævlig god, så en annen var jeg rævva. Det var litt «krise» oppe i hodet mitt noen ganger, forteller hun.

– Det var litt sånn i starten at jeg ringte hjem til pappa og familien og bare «Hvorfor fungerer ikke det her?».

Ved flere anledninger har 19-åringen også vært utenfor kamptroppene til PSG. Det har vært uvant etter å ha vært fast inventar i Vålerenga.

– Jeg konkurrerer jo med noen av verdens beste fotballspillere. Man blir jo litt frustrert hvis man har noen gode uker og føler at nå er det min tur til å få muligheten, men så får man liksom nei igjen og nei igjen. Det er utfordrende å gå rundt og tenke «hvorfor er jeg ikke med nå?», forteller Ildhusøy.

Hun er likevel trygg på valget hun har tatt. Kontrakten med PSG varer til sommeren 2024.

– Jeg har god tid. Jeg må finne roen, bli en del av gjengen og ikke stresse med å ha så sykt gode økter og være helt rå hele tiden, sier hun.

– Hva er det viktigste du har lært siden du kom til klubben?

– Tålmodighet og tro på seg selv. Ingen er der for å hjelpe deg. Du er veldig mye på egenhånd. Du må tenke at du er god nok. Det er veldig viktig for min del i hvert fall, sier 19-åringen.