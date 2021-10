John (94) får ikke komme på filmpremieren om seg selv

Innreiserestriksjoner gjorde det umulig for 94 år gamle John Hoiland å gå på premerievisningen til filmen om sitt eget liv. Da tok naboene grep.

Onsdag skulle den norskamerikanske cowboyen John Hoiland (94) vært til stede i Norge. Han skulle gått opp den røde løperen til premierevisningen av «John – den siste norske cowboy» på Bergen internasjonale filmfestival.

Men koronarestriksjoner stakk kjepper i hjulene for Hoilands reiseplaner.

– Jeg hadde lyst til å dra på premieren. Det er ikke hver dag det lages en film om meg, sier 94-åringen, sier Hoiland til TV 2.

FESTKLAR: John Hoiland var klar for premierefest i farens hjemland, men reiserestriksjoner stakk kjepper i hjulene for norgesturen. Foto: Fredrik Kalstveit

Hoilands far emigrerte fra Norge i 1915, og han besøkte selv «gamlelandet» i 1999.

– 22 år er ganske lang tid. Det hadde vært interessant å se hva som har skjedd siden sist. Men kanskje får jeg muligheten senere. Jeg har planer om å leve til jeg er 100, sier Hoiland, der han sitter i våningshuset på ranchen i Montana.

Han dypper en brødskalk i kaffen og utstøter et sukk.

– Men når jeg omsider kommer til Norge igjen, vil premieren for lengst være over.

Alternativ fest

Heldigvis har Hoiland gode venner og naboer.

Og da nyheten spredte seg om at han ikke fikk dratt på premieren til filmen om sitt eget liv, satte de alle kluter til for at det skulle bli satt opp en simultanpremiere i Montana, som Hoiland kunne delta på.

Samtidig med at Bergens internasjonale filmfestival snurres i gang tusenvis av mil unna, sveiver derfor John i gang motoren på den 60 år gamle pickupen sin og ruller over det snødekte tunet.

LANDSYLEGENDE: John Hoiland beskrives som en landsbylegende av venner og naboer i fjellandsbyen Livingston. Foto: Fredrik Kalstveit

– Jeg håper jeg kommer meg tilbake igjen i kveld, sier han mens vintervinden rykker i bilkroppen på vei ned fjellet.

– Et vandrende museum

Nede i landsbyen Livingston, like ved Yellowstone nasjonalpark, er kunstfotograf Bob Osbornes galleri omgjort til en provisorisk kinosal.

– Er det Brad Pitt som kommer? spør Osborne når han får øye på den norskamerikanske cowboyen.

Osborne har selv tatt flere bilder av Hoiland og beskriver ham som enestående.

– Jeg skjønner godt at det lages film om John. Han er et vandrende museum. En dinosaur. Hvis du tilbringer litt tid med ham, lærer du mye om hvordan livet var for 70 eller 80 år siden, både i Norge og USA, sier Osborne.

Osbourne er også full av lovord om filmregissør Frode Fimland, som har laget filmen om den aldrende ranchern i Montanafjellene.

– Jeg så den filmen Fimland laget om det søskenparet i Norge (Søsken til evig tid). Det var en vakker, vakker film. Jeg kan ikke forestille meg at denne filmen blir dårlige. Jeg tror faktisk den blir bedre, ettersom John har hovedrollen.

Norskamerikansk lokalmiljø

Til stede på den simultanpremieren i Montana er også det norskamerikanske countrybandet Ringling Five, som opptrer med sangen «If Jesus had been a Norwegian».

– Det har vært en del ståhei i lokalmiljøet etter at ryktene begynte å svirre om at det ble laget film om John. Mange er spent på resultatet, sier frontmann Ken Arthun, også han av norsk opprinnelse.

NORSKAMERIKANSK COUNTRY: Medlemmene i det populære Montana-bandet opptrådte under premierevisningen til John- den siste norske cowboy i Livingston, Montana Foto: Fredrik Kalstveit

Arthun sier at Hoiland har en spesiell posisjon i det norskamerikanske lokalmiljøet i Montana.

– Vi kaller oss alle nordmenn, men vi vet ikke alltid hva det vil si å være norsk. John minner oss om det. Han snakker som om han selv kommer fra gamlelandet. Dessuten driver han ranchen omtrent slik forfedrene våre gjorde da de først kom til USA.

Videohilsen

På storskjermen i kunstgalleriet avspilles snart en videohilsen fra regissør Frode Fimland. Han utrykker sin misnøye med at John ikke kunne komme på premieren, men ønsker Hoiland en fin visning, og så snurres det film.

I løpet av de neste 90 minuttene får publikum se Hoiland trosse alderdom og naturkrefter. De får se ham gi kvegflokken mat, uansett hvor hardt vinden blåser og leddene knirker. Og de får se ham lage lefser, spille norske trekkspillvalser og jakte på hjort.

– Det er fantastisk å se at det man har gjort i livet blir fanget på film. Det var en veldig fin og ren film, sier Hoiland.

GODE NABOER: Cathy og Dick Slovarp likte godt filmen om sin nærmeste nabo, John Hoiland. Foto: Fredrik Kalstveit

Også naboen til Hoiland, Cathy Slovarp, sier at hun likte det hun så.

­– John er en av favorittpersonene mine i hele verden. Det er fint at et norsk kinopublikum kan bli kjent med ham.