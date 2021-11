Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Drømmene vandrer fritt om dagen, da man ser at man kan kjøpe seg en Porsche Cayenne Turbo med 450-500 hestekrefter for under 300.000 kr. Noen av dem er veldig godt tatt vare på.

Men bilen skal jo brukes og det koster jo som regel med ett merke som Porsche, men hvor ille blir det for lommeboka tror du?

Jeg har sett på en Cayenne 2004 -odell turbo med 150.000 km på telleren. Til rundt 250.000 kr.

Står ingen ting om hva som er gjort med bilen, utenom at den er eiet av entusiast.

Hva burde man regne med av kostnader om man eier den i 3 år, og kjører ca. 12.000 kilometer i året. Og hvor ille verditap har en sånn bil de neste 3 årene?

Benny svarer:

Heisann! Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan friste. Her får du virkelig det som var en skikkelig drømme-SUV, for en relativt rimelig penge. Det er ikke så ofte man får en bil med over 400 hestekrefter til bare 250.000 kroner. Dessuten byr den jo både på komfort og klasse.

Men – det er noen «men» her. Her snakker vi om en snart 20 år gammel bil. Vi snakker om en i utgangspunktet dyr og avansert bil. Vi snakker også om en bli som er alt annet enn beskjeden ved bensinpumpa. Regn med rundt halvannen liter på mila. Dessuten har Porsche timepriser på verkstedene som får både tannleger og advokater til å rødme av forlegenhet. Du får heller ikke kjøpt mange delene til denne på Biltema eller hos andre billigkjeder. Deler kan fort bli alt annet enn billig.

Porsche er i utgangspunktet svært driftssikre biler. Men når alderen har passert 15 år med god margin, så kan alt skje. Når som helst. Enten det er Porsche, Toyota eller hva som helst … Slik er det bare.

Jeg har sagt det før, men jeg gjentar det gjerne; Hadde man ikke råd til å kjøpe den som ny, så har man heller ikke råd til å eie den som brukt.

Om planen er å ha denne som «året rundt-bil» på lavt budsjett, så ville jeg nok tenkt meg godt om. Den drømmen kan fort bli til et økonomisk mareritt. Ting som kostbar elektronikk, turbo, oljeforbruk, luftfjæringer, forstilling, bremser, dekk og automatgirkasser er bare noe av det som kan møte deg. Billig å forsikre er den heller ikke.

Nå høres jeg sikkert svært negativ ut. Det er ikke for å knuse bil-drømmen din, men for å få deg til å se på den med realistiske øyne. For det er mye som kan skje.

Også interiøret i Porsche Cayenne begynner å bære preg av at bilen ikke er ny lengre. Dette er fra en 2006-modell Turbo.

Kan være heldig



Fort å si det slik: Verditapet de neste tre årene er det som ville bekymret meg minst. Det verste verditapet er tatt for mange år side. Om det bekymrer deg, er jeg ikke sikker om du har råd til en slik bil.



Selvfølgelig kan det finnes fine biler som er i god teknisk stand. Man kan være heldig (les dyktig) og finne en bil som går et par år uten de helt store overraskelsene. Men da må man lete opp riktig bil og sjekke den nøye. Både historikken og generell tilstand. Man må sjekke markedet nøye. Sette seg inn i styrker og svakheter ved de ulike modellene. En 111-punkts sjekk hos et Porsche-verksted er absolutt å anbefale før kjøp.

Å svare konkret på hva en slik bil kommer til å koste de neste tre årene i reparasjoner, service og avskriving er en oppgave selv Lilly Bendris ikke klarer.

Men legger man ressursene i å lete opp en hel og fin med god historikk og få eiere som er i god teknisk stand, framfor å «jage» mest hestekrefter til lavest pris, så er jeg sikker på at man, på litt sikt, kommer over en bra bil. Er ikke den jobben interessant for deg – da skal du ikke ha en slik bil.

Om du gjør dette nøye, kan du finne en bil som kan gi familien mye bilglede framover. Lykke til med bilkjøp!

