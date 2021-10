Vil dominere mot Mourinho og Roma

Bodø/Glimt får storfint besøk av Roma og José Mourinho i Conference League torsdag. I dag møtte trener Kjetil Knutsen og midtbaneprofilen Patrick Berg media.

– Det er en kamp vi gleder oss utrolig til. Det er en kamp vi har fortjent å spille, for vi har prestert over tid. Det er en stor klubb, fra en stor liga, med en fantastisk historie som kommer hit til Aspmyra. Roma er et godt lag med gode individuelle spillere, men vi tror veldig på at vi er konkurransedyktige. Høyt tempo i kampen er ikke noen ulempe for Bodø/Glimt, sier Knutsen.

Bodø/Glimt-duoen har nemlig tro på at de kan skape mye trøbbel for italienerne.

– Det viktigste er at vi tør å være oss selv. At vi har tro på at vi kan dominere i slike type kamper også, sier Berg.

– Vi må være rå nok til å tørre å dominere kampen. Det ligger i vårt grunnspill, legger Knutsen til.

– Er «The pretty one»

Knutsen beskriver Mourinho slik:

– Mourinho er en type. Man må beundre ham. Han er en av de mest meritterte managerne i fotballen. Det er detaljer i spillet som kan fascinere, men jeg er nok en trener som angriper mer. Vi har en tendens til å plassere trenere i bås. Jeg lar meg inspirere av veldig mange, men jeg har nok andre trenere jeg ser litt mer til enn Mourinho, sier Knutsen, før han navngir sine største inspirasjonskilder.

– Klopp er én av dem. Filosofien og tankegodset hans har jeg stor sans for. Eggen er også en stor inspirasjon, sier Glimt-treneren.

– Hvis Mourinho er «The special one», hvem er du?

– «The normal one» er tatt, så det får bli «The pretty one», gliser Knutsen.

Får mer plass enn i Eliteserien

Berg sier han trives godt med å spille toppkamper i Europa, både for Glimt og landslaget. Grunnen? Han får bedre tid med ballen enn i Eliteserien.

– Min rolle blir litt annerledes enn i Eliteserien. I Eliteserien må jeg løpe og løpe for å åpne rom for andre. Det er ofte en spiller som har fått i oppgave å ta meg ut i samtlige 90 minutter. Det er en fin utfordring, for jeg må gjøre meg fortjent til å få rom. Men i Europa får man litt mer tid og rom med ballen, sier han.

Bodø/Glimt har plukket fire poeng på de to første kampene og har gode muligheter til å avansere fra gruppespillet.

Kampstart er 18.45.