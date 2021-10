Her kunne OL-drømmen blitt knust

Det var under hopping i Lysgårdsbakken på Lillehammer at dramatikken utspilte seg i høst. Kombinerthåpet Jarl Magnus Riiber hadde gjort unna flere hopp og ville trå til litt i det siste svevet for dagen.

– Der og da ble det dramatisk. Det var vel et signal om at høsten er kommet. Da er ofte lufta mer turbulent og vinden kan komme fra alle kanter. Plutselig kom det et skikkelig vindgufs, og skiene stupte rett ned på om lag 80 meter. Heldigivis slapp jeg unna, men jeg var fryktelig nær et stygt fall, forklarer 24-åringen til TV 2.

Turbulent

Også OL-forberedelsene har vært turbulente:

Jarl Magnus Riiber ser frem mot OL i Beijing Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2

– Jeg slet et par måneder i sommer etter den første vaksinedosen. Og det førte til at jeg mistet et viktig høydeopphold med laget.

– Og det betyr?

– Jeg må jo prøve å ta igjen det tapte og det betyr at familien må bli med meg til høyden i Passo Lavaze i Italia, og feire jul og nyttår der. Da skal vi kose oss der i tre uker. Jeg satser på å gå noen testløp for å kjenne på hvordan det blir å konkurrere i Kina, sier han.

OL på 1800 meter

– Er du spent på hvilke utslag det kan gi at konkurransene går 1800 meter over havet?

– Selv om jeg har vært mye i høyden, så er jeg så klart spent. Det blir viktig å være nøye med alle detaljer og få i seg nok væske og mat. Og jeg tror noe av det lureste er å være disiplinert når det gjelder åpningsfarten i langrenn.

– Betyr det noe at hopprennet går i høyden?

– På sommerstid så merker vi at det er tynnere luft og mindre å flyte på i svevet, men det er spådd kaldt vær i Bejing. Det utligner det, så jeg tror det skal være greit.

– Er prestasjonene de siste sesongene, handler det kun om å gjenskape ting for deg i vinter?

– Kanskje ikke gjenskape. Jeg har hatt noen bra mesterskap, men føler ikke at jeg har vært på mitt beste, sier Riiber.

Han er bare 24 år, men tok to gull i VM både i 2019 og 2021. Under forrige OL ble det kun sølv i lagkonkurransen.

Mesterskapsnerver

– Har du mesterskapsnerver?

– Ja, jeg har skikkelig mesterskapsspenning i kroppen, men det må du takle. I verdenscupen kommer det stadig nye renn, og du kan eventuelt rette opp feil i det neste rennet. Den muligheten har du ikke i mesterskap, og OL er det jo kun hvert fjerde år. Så det kjenner jeg på.

– Etter flere gode sesonger er det «all or nothing» i Bejing, altså gull det eneste som teller?

– Altså, jeg har jo OL-gull som mål. Der er det jeg går for. Skulle jeg ende opp med en annen medalje enn gull, og jeg føler at jeg har gjort mitt beste, så må jeg også være fornøyd.

– Hva er status nå?

– Jeg er i rute. Tester viser at jeg er tilbake der jeg skal være etter sykdomsoppholdet i sommer . Og jeg har også selv en god følelse, sier det norske gullhåpet i Bejing-OL.