Dødsdømt nordmann møter i høyesterett lørdag

Fem uker etter at høyesterettsbehandlingen av saken mot den dødsdømte nordmannen Saad Jidre Hayd ble utsatt på ubestemt tid, har retten i Hargeisa i Somaliland satt en ny dato.

NYTT RETTSMØTE: Forsvarer Farid Bouras utenfor høyesterettsbygningen i Somalilands hovedstad Hargeisa. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg har fått skriftlig bekreftelse fra domstolsadministrasjonen i Hargeisa at rettsmøte i høyesterett starter førstkommende lørdag kl 08.00 lokal tid, sier nordmannens forsvarer, Farid Bouras til TV 2.

Ifølge Bouras er det satt av to dager, altså førstkommende lørdag og søndag til ankebehandlingen i høyesterett i Hargeisa.

Saad Jidre Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser tidligere for å ha drept en mann med en selvforsvarsspray fra Clas Ohlson.

Nye dommere og ny statsadvokat

Ifølge Bouras er alle de tre dommerne som skulle behandlet saken for fem uker siden byttet ut. Det samme er statsadvokaten.

– Vi tror det er positivt med tanke på at saken vil bli vurdert med nye friske øyne, sier Bouras.

– Vi håper at retten vil se at selvforsvarssprayen som ble brukt var i ren nødverge, og at innholdet i selve sprayen ikke er i stand til å drepe noen som helst, sier Bouras til TV 2.

Flyr i ettermiddag

Farid Bouras opplyser om at han og en kollega fra Advokatkontoret Elden flyr fra Norge til Hargeisa onsdag kveld.

– Målet vårt er å bistå klienten vår på best mulig måte, og forhåpentligvis løse denne saken, sier Bouras til TV 2.

BODD 40 ÅR I NORGE: Nordmannen Saad Jidre Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland for å ha drept en annen mann med selvforsvarsspray fra Clas Ohlsen

Saad Jidre Hayd har bodd over 40 år i Norge. Han er norsk statsborger, har fem barn og åtte barnebarn i Norge. Det var under en ferietur til Somaliland i april 2019 at han havnet i en slåsskamp med en annen mann. I basketaket brukte Hayd en selvforsvarsspray som han har kjøpt på Clas Ohlson i Oslo. Dagen etter slåsskampen ble Hayd pågrepet av politiet, og senere tiltalt for drap.

Da TV 2 besøkte Hayd i det norskfinansierte piratfengselet for fem uker siden fortalte han at den andre mannen var i livet da de skilte lag.

Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland tidligere. Han frykter at han kan bli henrettet med skyting når som helst.

Håper på rettferdig dom.

Sønnen til Jidre Hayd, Rashid Yusef, er også på vei til Somaliland for å følge saken.

DESPERAT KAMP: Sønnen til Saad Jirde Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg drar i kveld, og jeg drar med håp at det blir en riktig dom. Og at det går rett for seg, sier Yusef.

– Tror du rettssaken gjennomføres denne gangen?

– Ja, jeg tror det blir noe denne gang. Det er jeg ganske sikker på.

Forhandlingen stoppet opp.

Samtidig som partene har ventet på ny dato for rettsmøte, har det blitt gjort forsøk på forhandlinger utenfor rettsvesenet. Det er ikke uvanlig at saker løses med å betale såkalte blodpenger i Somaliland.

Klanen til den avdøde og klanen til Saad Jidre Hayd har hatt forhandlinger, men så langt har de ikke ført frem.

– Hvis den andre klanen vil løse saken så kan det ta et par timer, sier Yusef til TV 2.

Verken forsvarer Farid Bouras eller sønnen Yusef har mistet håpet om at saken kan løses med et forlik utenfor retten, men slik det ser ut nå er det lørdagens rettsmøte.

Det har stoppet litt i forhandlingene. De sier de vil vente på retten før de tar opp forhandlingene.