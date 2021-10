Klar for sesongdebuten i Big Air: – Jeg er sulten på å konkurrere

– Vi har hatt to gode uker på ski med mye bra trening, og vi har en veldig bra lagmoral. Så trenerne er veldig fornøyd med oss, og vi er fornøyd med oss selv. Vi gleder oss til å vise hva vi har i konkurransen. Forhåpentligvis blir det noen medaljer rundt halsen på de norske gutta og jentene, sier Ruud til TV 2.

Birk Ruud har de siste årene prestert best i kategorien Big Air blant norske utøvere i freeski. Han er en av favorittene til å få en pallplass under årets verdenscupåpning i Chur.

Men forrige sesong var preget av nedturer. Ruud måtte trekke seg fra X games-finalen i Big Air i Aspen på grunn av en positiv koronatest.

Under VM var han best i kvalifiseringen til Big Air, men valgte å reise tilbake til Norge for å være med sin far, som senere døde av kreft i april.

SVEVER: Det var fine forhold i Stelvio under samlingen. Foto: Christoffer Scach

Regjerende mester

Det unge skitalentet vant det eneste verdenscuprennet i Big Air som var forrige sesong i Kreischberg.

Han lar ikke nervene ta overhånd og prøver å holde seg avslappet i forkant av morgendagens konkurranse.

– Jeg har litt sånn avslappede forventninger til meg selv, jeg prøver først og fremst å konsentrere meg. Jeg gleder meg enormt til å kjøre under verdenscupen, siden det nærmer seg sju til åtte måneder siden siste konkurranse for meg.

Verdenscupåpningen i Chur vil også bli den første rennet i freeski av det internasjonale skiforbundet (FIS) med tilskuere på to og et halvt år.

Nye triks krever store hopp

Sesongåpningen skjer på stillashopp, som Ruud har erfaring med fra tidligere, blant annet fra X games Norge i 2018, der han vant gull.

Han tilføyer at hoppet i Chur ikke er av de største. Det vil påvirke triksene han velger å gjennomføre.

– Jeg har alltid noe nytt jeg har lyst til å vise frem, men det krever litt størrelse på hoppene og dette er ikke det største hoppet. Det gjør det for så vidt litt enklere for meg, for da vet jeg hva jeg kan ta og ikke gjøre noe helt nytt, forteller Ruud.

OL-sesong

Denne sesongen blir også ekstra spesiell. OL i Beijing er ikke lenge til, men Ruud er klar på at det ikke påvirker hvor hardt han jobber.

– Det er jo absolutt en stor sesong, litt større enn vanlig fordi det er OL. Så det blir mye konkurranser, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg er sulten på å konkurrere, og komme meg tilbake, og vise hva jeg kan da.

– Det jeg jobber med er å alltid utvikle meg selv og bli en bedre skikjører. Uavhengig av konkurranser vil jeg alltid pushe meg selv, presiserer han.

Utøvere som starter i Chur: