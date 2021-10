Mann døde etter brann i leilighet

– Mannen vil bli obdusert for å blant annet få sikker identitet, sier politioverbetjent Finn Hilmarsen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Kriminalteknikere var på brannstedet onsdag kveld og foretok åstedsundersøkelse.

– Per nå er det intet som tyder på at noe straffbart har skjedd.

Hilmarsen sier til TV 2 at de ikke vet årsaken til brannen enda, men at brannstedet vil bli undersøkt ytterligere.

Det var litt over klokken 12 onsdag at politiet skrev på Twitter at de hadde rykket ut til røykutvikling i en leilighet i et rekkehus på Tynset.

– En mann er funnet død, etter det som ser ut som en ulmebrann, sa Kristian Bjaaland, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt kort tid etter.