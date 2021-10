Det er ingen hemmelighet at Apple har syslet med planer om å lage biler. Så langt har det imidlertid bare blitt med planene.

Derfor er det litt ekstra interessant at tekonolgi-giganten Foxconn fra Taiwan nå kunngjør at de har hele tre elbiler på vei.

Hvem Foxconn er? Jo, de er verdens største produsent av elektronikkprodukter. De lager blant annet Playstation, Xbox, Kindle – og ikke minst har de produsert millioner av iPhoner.

Der har de altså en klar link til Apple. Og der det har vært mye frem-og-tilbake med Apples elbilplaner, har Foxconn store ambisjoner om å ta en solid bit av elbilmarkedet de kommende årene.

Bilene skal selges under merkevaren Foxtron. Og på navn ser ut som som Foxtron har latt seg «inspirere» av en ikke ukjent, amerikansk elbilprodusent.

Den elektriske bussen fra Foxtron heter Model T og skal være på markedet allerede neste år.

Buss som kommer neste år

Bilene heter nemlig så langt Model C, Model E og Model T.

Model C er en SUV, Model E er en sedan og Model T er en buss som er ventet på markedet allerede neste år. Her har Foxtron garantert også planer om selvkjørende teknologi.

De to personbilene ligger litt lenger frem i tid, her er det snakk om mulig produksjonsstart i 2023.

Foxtron har utviklet en helt ny elbilplattform, det er ventet at de vil tilby andre bilprodusenter å bruke denne. Foto: NTB Scanpix

Italiensk design

Blant opplysningene som er gitt om bilene så langt, er at Model C og Model E vil få rekkevidde på rundt 700 kilometer. Det er også ventet at de skal kunne ta imot mye strøm ved hurtiglading.

På design henter Foxtron inn ekstern kompetanse. Det italienske designhuset Pininfarina står bak designet på Model E. De har lang erfaring med å designe biler for ulike bilprodusenter, gjerne av den mer eksklusive typen.

Bilene er basert på en elbilplattform Foxtron selv har utviklet. Om de skal bygge bilene selv er imidlertid uklart.

Foxtron Model C er ventet å være klar for produksjon i 2023. Foto: NTB Scanpix

Samarbeider med flere

– Vår største utfordring er at vi ikke kan bygge biler, sa Foxconn-sjef Young Liu da bilene ble vist for første gang. I det ligger det et ganske tydelig budskap om at Foxtron ser for seg å samarbeide med andre.

Her har de allerede bånd til kinesiske Geely som blant annet eier Volvo. Foxconn jobber også sammen med Fisker Inc og har også hatt et samarbeid med kinesiske Byton, som lenge har slitt med å komme seg ut av produksjons-startblokken.

For Foxtron er det heller neppe avgjørende hvem som skrur sammen bilene. Her handler det også om å etablere seg som en storprodusent av deler og software til elektriske biler.

