Disse er favoritter til å ta over Newcastle

Steve Bruce er ferdig i Newcastle. Nå er klubben i gang med å lete etter en erstatter.

Paulo Fonseca, Eddie Howe, Lucien Favre, Steven Gerrard og Frank Lampard er bookmakernes favoritter. Antonio Conte og Wayne Rooney er også navn som har vært i diskusjonen.

Den tidligere Roma-treneren Fonseca og Erling Braut Haalands eks-trener Favre er de heteste favorittene.



TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror Newcastle prioriterer en rutinert manager.

– Jeg har hørt alt fra Wayne Rooney til gode, gamle og rutinerte managere. Men det er vanskelig å si hvem som ønsker å ta denne jobben akkurat nå. Newcastle har ikke en kjempegod spillerstall. Om et stort trenernavn kommer inn her og ikke har materialene man trenger, har man rykket ned før man har rukket å komme skikkelig på plass. Jeg sliter med å finne et geni som får dette til å spinne skikkelig slik situasjonen er nå, sier Stamsø-Møller.

Han tror Newcastles pengebinge kan friste flere store trenernavn.

– Noen kan selvsagt lokkes med penger, for i utgangspunktet er dette en attraktiv jobb. De burde gå for en som har rutine i gamet og vet hva han driver med. Dette er ikke en jobb for nybegynnere, slår TV 2-eksperten fast.

Det er Mina Finstad Berg enig i.

– Newcastle ønsker å bygge et lag som kan hevde seg i toppen, men nå er de i kjempetrøbbel. De må finne en trener som er villig til å ta over en klubb i kjempetrøbbel, sier Mina Finstad Berg.

Erik Thorstvedt mener Antonio Conte kan være riktig mann for jobben.

– De må finne en klubb-bygger. En som kan bygge en kultur på lang sikt, som Antonio Conte. Om han kommer inn, kan jeg garantere at Newcastle ikke rykker ned. Minuset er at han har en tradisjon for å bli veldig kort tid i jobbene sine. Det finnes også britiske løsninger som Eddie Howe, Steven Gerrard og Frank Lampard. Gerrard har gjort en veldig god jobb i Glasgow Rangers, sier han.

– Zinedine Zidane og Roberto Martinez er andre langskudd. Belgia-sjefen Martinez har ikke vunnet noe med den gylne generasjonen. Hvis det begynner å brenne litt under beina hans, kan han tenke at det er et fint tidspunkt å hoppe av, sier eksperten.