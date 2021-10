Det som startet som en av verdens første luksus-offroadere (mange mener DEN aller første) har etter hvert blitt til en hel familie av biler. Range Rover er ikke lenger bare én modell, nå er de fire.

De siste årene har den «originale» Range Roveren havnet litt i skyggen. Her hjelper det nok heller ikke at dagens modell trekker på årene. Den kom første gang på markedet tilbake i 2012.

Det har skjedd veldig mye på bilfronten siden da. Derfor er det også en svært etterlengtet modell Range Rover nå gjør seg klare til å vise for første gang.

Det skjer tirsdag i neste uke. Og nå har eierselskapet Jaguar Land Rover akkurat sendt ut første teaserbilde av bilen.

Den femte i rekken

Selv om det ikke akkurat er superskarpt, forteller det likevel mye om hvordan bilen blir. Her ser vi nemlig veldig tydelig at neste Range Rover er tro mot dagens design. Grunnformen ser svært lik ut, selv om mange detaljer nok kommer til å skille de to fra hverandre.

Den nye Range Roveren er den femte i rekken. Og selv om designet følger tradisjonene, er det meste under skallet helt nytt. Bilen er bygget på Jaguar Land Rovers nye plattform, kalt MLA.

Det er over 50 år siden Range Rover debuterte, bilen har forlengst fått ikonstatus.

Elbil – men ikke med én gang

Ikke overraskende er den klargjort for flere drivlinjer. Foruten bensin- og dieselmotorer, skal bilen komme som ladbar hybrid og i en helelektrisk utgave.

Ryktene sier imidlertid at elbil-versjonen ligger en del frem i tid, det blir anslått "noen år". Dermed har Range Rover tydeligvis ikke bråhast på dette området.

Det er ventet at Range Roveren også vil komme i XXL-utgave, med forlenget akselavstand. Den utgaven vil bli en av de største SUV-ene på markedet, her skal Range Rover utfordre biler som BMW X7 og Mercedes GLS.

Dagens Range Rover kom tilbake i 2012, dermed er det også på høy tid med en oppfølger.

Følger ikke moter og trender

Ikke minst kan vi også forvente oss at Range Roveren skal bli enda mer eksklusiv, påkostet og dyrere enn dagens utgave. Internt blir det viktig å skille modellen godt fra Range Rover Sport. Range Rover skal være en bil for verdens rikeste, kunder som ikke bryr seg veldig mye om prisen.

Jaguar Land Rovers designsjef Gerry McGovern legger da også listen høyt i sin kommentar til den nye modellen:

– Den nye Range Rover er en bil med enestående kjøreegenskaper – fra det perfeksjonerte eksteriøret til det elegante og avslappende interiøret. Denne unike bilen er inspirert av kreativ intellekt og et ønske om perfeksjon, og følger hverken mote eller trender. Med en modernistisk designfilosofi i kombinasjon med over 50 års utvikling, er den ganske enkelt den mest attraktive Range Roveren noensinne.

