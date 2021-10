Steve Bruce ferdig i Newcastle

Steve Bruce og Newcastle er enige om å avslutte arbeidsforholdet. Det skjer kort tid etter at Newcastle fikk nye eiere fra Saudi-Arabia.

– Jeg er takknemlig for alle i Newcastle for muligheten jeg fikk til å lede denne unike klubben, sier Bruce i en pressemelding.

Ønsker eierne lykke til

Graeme Jones vil lede laget i søndagens kamp mot Crystal Palace.

Forrige søndag ledet Bruce Newcastle i sin 1000. kamp i trenerkarrieren. Det ble også - inntil videre - den siste.

– Jeg vil spesielt takke trenerne, støtteapparatet og spillerne for jobben de har lagt ned. Det har vært oppturer og nedturer, men de har gitt alt i vanskelige øyeblikk og skal være stolte av innsatsen.

– Dette er en klubb med utrolig støtte, og jeg håper de nye eierne kan bygge på det. Jeg ønsker alle sammen lykke til i resten av sesongen og i fremtiden.

TV 2-Fin raser: – Jeg slår opp med Newcastle

Gikk ut mot medier

Før helgen gikk Bruce ut mot medier som spekulerte i at han var ferdig i klubben.

– Det har ikke skjedd, det dere alle ønsket, sa Bruce til journalistene fredag, ifølge lokalavisen Evening Chronicle.

– La oss håpe dere får tyn fra de som styrer avdelingene deres. Jeg prøvde å beholde verdigheten min. Men jeg håper dere får en smekk fra sjefene deres, at det blir litt varmt. Hvem enn det er som fôrer dere med informasjon, de tok feil, la han til.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener det bare var et spørsmål om tid før Bruce var ferdig i klubben.

– Dette er vel den minst overraskende treneroppsigelsen jeg kan huske. Jeg vil si dessverre, for jeg synes alltid det er kjipt når trenere får sparken, i hvert fall personer som Bruce. Han er en sympatisk, profesjonell og tvers igjennom fin fyr som har gjort det han kan for klubben han har holdt med siden han var liten. Men med de resultatene som har vært og situasjonen Newcastle er i, var dette ikke til å unngå. Hele situasjonen tilsa at han var en «dead man walking» helt siden før de nye eierne kom inn. Det var bare et spørsmål om tid, egentlig, sier Stamsø-Møller.

– Hvor mye tror du de nye eierne har hatt å si for avgjørelsen?

– Ikke mye. Jeg tror egentlig de vil gjøre minst mulig nå og jeg tror ikke de har hatt noe sterkt ønske om å splitte og lage kraftig røre med én gang. De skulle nok ønske at Newcastle hadde vunnet kampen på søndag og at de hadde sluppet å ta denne avgjørelsen nå. Jeg tror ikke dette var noe de nye eierne hadde øverst på blokken, fortsetter han.

– Skrekkelig eksempel

Et konsortium ledet av den saudiarabiske stat sitt investeringsfond Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) har fikk i forrige uke godkjent sitt oppkjøp av Newcastle. Gruppen blir nå majoritetseier med 80 prosent av aksjene.

Det har falt mange supportere tungt for hjertet.

– Det er helt forferdelig, sier Morten Myksvoll om klubbsalget.

Han er politisk kommentator i Bergens Tidende og har fulgt Newcastle tett som supporter i omkring 25 år.

Etter salget er det slutt.

– Mitt forhold til klubben er over. Jeg klarer ikke å heie på et lag som gjennom gode prestasjoner bidrar til å bedre ryktet til et av verdens verste regimer, sier han.

– Det er et skrekkelig eksempel på hvor Premier League har kommet. Diktaturer tar over klubber for å leke seg med dem og vaske blod av egne hender. Det bruker de klubber som veldig mange mennesker har et sterkt forhold til. Det er veldig trist, sier Myksvoll.

Newcastle ligger på 19. plass med tre poeng på åtte kamper.