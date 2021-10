Ida (28) døde av livmorhalskreft. Denne SMSén sendte hun til Theas mor

HYLLES: Thea Steen og Ida Øye Bjørkvold kjempet begge for å få flere kvinner til å ta celleprøve. Fem år etter at Thea døde av livmorhalskreft, måtte Ida også gi tapt. Foto: TV 2 / Privat, gjengitt med tillatelse.

Natt til tirsdag 19. oktober døde 28 år gamle Ida Øye Bjørkvold etter å ha kjempet mot livmorhalskreften i fem år.

Gjennom Instagram-kontoen @kreftutenfilter delte hun rått og brutalt om hvordan hverdagen med kreft var.

For da Ida som 23-åring gikk til legen med uregelmessige og voldsomme blødninger, opplevde hun og ikke bli tatt på alvor.

– Jenter på min alder får ikke kreft, sa fastlegen til Ida ifølge et intervju med Gynkreftforeningen.

En privat time til gynekologen kort tid senere, avslørte imidlertid en stor svulst og diagnosen livmorhalskreft.

– Kjenner meg veldig igjen

En av hennes viktigste kampsaker ble derfor å få flere jenter til å ta HPV-vaksinen og sjekke seg.

Et arbeid hun tok over fra Thea Steen, som frontet #sjekkdeg-kampanjen helt frem til hun døde av samme sykdom i 2016.

For Thea Steens mor og søster vekker dødsfallet til Ida Øye Bjørkvold sterke følelser.

– Jeg kjenner meg veldig igjen. Uten at jeg kjente Ida personlig, kjente jeg fra dag én at de var to av samme sort. Jeg ser to jenter som har hatt en kraft i seg til å ønske noe mer for andre, og ikke bare for seg selv, sier Tove Steen til TV 2.

Hun hadde selv sporadisk kontakt med Ida på telefon. Senest for bare noen uker siden. Da sendte 28-åringen en melding til Tove Steen hvor hun spurte hvordan det var å dø.

– Døden kommer av og til som en lettelse, skrev Tove til Ida.

For da Ida sendte meldingen, hadde hun for kort tid siden fått beskjed om at legene ikke kunne gjøre noe mer. Og hun ble nødt til å forberede seg på å dø.

«Det her er rart. Rart er kanskje det eneste ordet jeg finner akkurat nå. Jeg skal dø, ganske snart. Jeg kan faktisk dø når som helst. Jeg har naturligvis aldri gjort det før, og har heller ingen å gå til for å søke råd om hva jeg skal gjøre. Hvordan det føles? Hvordan er det? Hva skjer?»

VAR ÅPEN: Ida Øye Bjørkvold delte brutalt og åpent om hvordan hverdagen med en alvorlig kreftdiagnose var. Foto: @Kreftutenfilter / Instagram

Innlegget gjorde sterkt inntrykk på Tove.

– Det var akkurat som å se min Thea. Jeg har levd i det, og kjent på hvordan de har det - så jeg føler veldig med de nå.

TV 2 har vært i kontakt med Idas mor, og fått tillatelse til å bruke innholdet fra Instagram-kontoen.

– Gråt mye

11. oktober arrangerte venner og familie et fakkeltog til ære for Ida. Der var også Thea Steens søster Tonje. Gjennom deres felles engasjement knyttet de to et vennskap, og like før Ida døde - rakk de å møte hverandre.

– Jeg hadde grudd meg på forhånd og gråt mye, men jeg er veldig glad for at jeg fikk møte Ida før hun døde. Hun sa flere ganger: Selv om jeg har jobbet for dette, blir jeg fortsatt så sur når folk sier de ikke har sjekket seg. Hun hadde virkelig et brennende engasjement for den saken, sier Tonje Steen.

FULGTE MED: Fra sykesengen fikk Ida se at tusenvis hadde møtt opp for å gå i fakkeltog til ære for henne. Foto: @Kreftutenfilter / Instagram

For Tonje betydde det ekstra mye å kunne si, ansikt til ansikt, hvor imponert hun var og hvor mye hun heiet på henne.

– Ekstremt spesielt

For gjennom Ida sin historie, har Tonje og Tove Steen gjenopplevd mye av det de gikk gjennom med Thea.

– Jeg lyger hvis jeg sier at det ikke har vært vanskelig. Det har vært ekstremt spesielt, fordi det er så mange likheter.

De siste dagene har de begge tenkt litt ekstra på Thea.

– Jeg skulle på en måte ønske at de fikk møtes. Samtidig skulle de ikke det heller, fordi grunnen hadde vært en kreftsykdom som skulle ta livet av dem.

SPESIELT: For Tonje Steen har det vært spesielt å følge med på Idas historie. Foto: Frode Sunde / TV 2

Og det er flere som ser likheten mellom Ida og Theas historie. Særlig én kommentar på Idas Instagram-profil gjorde sterkt inntrykk.

– Det var en som skrev at Thea nok tar henne i mot – og det tipper jeg, sier Tonje Steen.

55.000 færre prøver

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross sier jobben Thea begynte på og Ida senere fortsatte, uten tvil har reddet liv.

– Det betyr veldig mye at Ida fortalte sin historie, og at hun gjorde det helt uten filter. Ida har åpnet opp om viktige temaer det kan være vanskelig å snakke om. Blant annet fortalte hun ærlig om følelser knyttet til det å skulle dø. Det gjør at andre i samme situasjon kan føle seg mindre alene, og kan bidra til at flere tør å snakke om hvordan det er å leve med sykdom, sier Stenstadvold Ross til TV 2.

SVÆRT BEKYMRET: Langt færre kvinner tok celleprøve enn forventet i fjor. Det gjør Kreftforeningen svært bekymret. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Ifølge tall fra Kreftforeningen tok cirka 55.000 færre enn forventet livmorhalsprøve i fjor.

Basert på tidligere statistikk, er det sannsynlig at 1100 av disse har alvorlige celleforandringer og om lag 55 av disse igjen kan ha kreft.

– Det gjør oss svært bekymret. Å ta HPV-vaksine og å følge Livmorhalsprogrammet er det viktigste kvinner kan gjøre for å unngå livmorhalskreft. Dette er en sykdom som utvikles langsomt, sier generalsekretæren.

– Nå er det vårt ansvar

Anbefalingen er å sjekke seg cirka hvert tredje år.

– Hvis du sjekker deg som anbefalt, vil livmorhalskreft oppdages så tidlig at du har gode prognoser. Når mange nå ikke har tatt celleprøve, vil det være flere som ikke vet at de har alvorlige celleforandringer eller kreft, sier Stenstadvold Ross.

TAR KAMPEN VIDERE: Tonje Steen vil fortsette jobben med å gjøre kvinner bevisst på viktigheten av å teste seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå håper Tonje Steen at det ikke er enda en dødssyk jente som må til, for at folk skal forstå alvoret.

– Det er synd at man må få livmorhalskreft for å få en så viktig stemme. Det burde det ikke vært. Vi trenger ingen nye jenter med livmorhalskreft som skal ta denne stemmen videre. Nå er det vårt ansvar, og jeg håper alle tar oppfordringen om å gå til legen, sjekker seg og tar vaksinen, sier hun.