61-åringens mage vrengte seg da hun oppdaget hva hun nettopp hadde spist

En kvinne fra Haugesund skulle nyte et godt pastamåltid. Det ble en traumatisk opplevelse.

I oktober kjøpte en 61 år gammel kvinne fra Haugesund en stor økonomipakke på to kilo med pastarør, produsert i Italia, på Europris.

Hun helte over innholdet på to glassbeholdere, og kastet pakningen.

Da hun og datteren i helgen skulle kose seg med et pasta-måltid, oppdaget hun noen små, sorte prikker i vannbadet.

– Jeg plukket de ut og la de i en bolle. Det så ut som små aske-flekker. Jeg tok noen bilder, men tenkte ikke mer over det, sier kvinnen, som ønsker å være anonym, til TV 2.

Saken ble først omtalt i Haugesunds Avis.

– Jeg ble så dårlig

Mor og datter koste seg med måltidet og spiste opp pastaen. Senere på kvelden setter kvinnen seg på PC-en, og zoomer inn på bildene hun tok av de «sorte prikkene».

Da vrengte det seg i magen.

– Jeg ble så dårlig. Det var en forferdelig opplevelse. Vi kommer ikke til å spise pastarør de nærmeste hundre år. Datteren min brakk seg.

Bildene, som kvinnen forstørret, viste nemlig biller med «tagger» på alle seks bein. Og da glassbeholderne på kjøkkenbenken ble studert ekstra nøye, fikk familien øye på de små krabatene i levende live.

De «sorte prikkene» er snutebiller. Foto: Privat

Ber andre om å sjekke pastaen sin

61-åringen sendte sporenstreks en mail til Europris' hovedkontor, og la ved bildene hun hadde tatt. Hun sendte i tillegg en e-post til Mattilsynet.

Både mor og datter var redd billene var giftige.

– De svarte raskt, og sa at det var snutebiller vi hadde fått i oss, og at de var ufarlige. Men, det var likevel en traumatisk matopplevelse, og forferdelig ubehagelig.

Hun er nå opptatt av at folk rundt om i landet sjekker pastarørene sine, dersom de er kjøpt på Europris.

– Ser man svarte, små prikker, så kast det i matavfallet. Hvis man ikke vil spise proteinrike biller, da, sier hun.

Kvinnen tok bilde av den resterende pastaen i glassbeholderen. Foto: Privat

Har kvittet seg med varen

Kvalitetssjef ved Europris, René Raab Lien, sier til TV 2 at de hadde kvittet seg med varen allerede før kvinnen fra Haugesund tok kontakt.

– Vi ble gjort oppmerksom på det av en av våre Europris-butikker. De meldte det inn, og da stanset vi salget med en gang. Vi ba alle butikkene våre om å sjekke beholdningen, forklarer Raab Lien.

Han forteller at flere butikker da kunne melde om sorte, små biller.

Kvalitetssjef ved Europris, René Raab Lien, forteller til TV 2 at de har kastet partiet.

– Da trakk vi hele partiet og kastet alt. Vi har også vært i dialog med Mattilsynet, og de har vært fornøyde med hvordan vi har håndtert saken. Vi har også hatt kontakt med den nevnte kunden og gitt henne pengene tilbake og en kompensasjon.

Raab Lien ønsker å påpeke at billene ikke er farlige, men har full forståelse for at det ikke er noe hyggelig å få dem i middagsmaten.

– Kan det være flere nordmenn som har med denne pastaen hjemme?

– Det er nok ikke veldig sannsynlig, men vi kan ikke utelukke det. Det var et relativt lite parti av varen og vi fikk kastet mye fra butikkene. Det ble heller ikke funnet noe da vi kontaktet produsenten.

Vil ikke «gamble» på mattrygghet

En forklaring på det hele kan være at eggene har kommet inn i pastaen gjennom melet, og klekket. Raab Lien sier det derfor var vanskelig å oppdage billene da de tok stikkprøvekontroll hos Europris før varen ble sendt ut til butikkene.

– Det er også grunnen til at vi tok ut hele partiet. Vi «gambler» ikke på mattryggheten.

På spørsmål om kvinnen er tilfreds med måten saken ble håndtert på, svarer 61-åringen at hun er veldig fornøyd.

– At de har trukket tilbake varen er kjempeviktig. Jeg har fått pengene tilbake og kompensasjon for tort og svie. Men jeg kommer nok ikke til å spise pastarør igjen. Nå holder jeg meg til spagetti, for der finnes det ingen gjemmesteder, avslutter hun.