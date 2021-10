Derfor streiker kulturarbeiderne

Etter halvannet år med nedstenging, brøt det ut streik i kultursektoren.

Avlysninger og tomme saler har rammet bredt, og de populære juleforestillingene i Oslo, som tiltrekker seg titusenvis av publikummere årlig, står nå i fare.

I syv uker har LO Stat, som representerer Creo, NTL og Fagforbundet, og arbeidsgiverforeningen Spekter, stått steilt på hver sin side i et spørsmål om kulturansattes pensjonsordning.

Det er en uvanlig lang streik i norsk sammenheng, og partene har ikke hatt kontakt med hverandre siden 30. september.

Siden klokken 09.30 onsdag har partene sittet i tvungen mekling med riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Dersom det ikke blir noen løsning, vil ytterligere 209 kulturarbeidere tas ut i streik fra 25. oktober. Mandag kan hele 1.100 ansatte være i streik.

Fakta om kulturstreiken Uenigheten har røtter tilbake til 2016. Da sa kulturarbeidernes LO-forbund Creo, NTL og Fagforbundet ja til en midlertidig pensjonsordning med innskuddspensjon, på grunn av dårlig økonomi i sektoren.

De gikk bort fra en livsvarig ytelsespensjon, og mener de fikk løfter om en ny livsvarig pensjonsordning på et senere tidspunkt.

Spekter avviser sterkt at det er snakk om et løftebrudd, og mener dagens ordning med innskuddspensjon er den beste løsningen.

Streiken startet 3. september.

891 kulturarbeidere ved 15 institusjoner streiker.

25. oktober kan ytterligere 209 kulturarbeidere bli tatt ut i streik. Kilde: LO Stat/Spekter/NTB

– Diskriminerer kvinner

De streikende kulturarbeiderne mener den midlertidige løsningen med innskuddspensjon de fikk i 2016 ikke er like god for menn og kvinner, og har stått hardt på kravet om en livslang, likestilt pensjonsordning - såkalt hybridpensjon.

De mener de fikk løfter om en livsvarig pensjon på et senere tidspunkt, da de godtok den midlertidige løsningen på grunn av dårlig økonomi i sektoren.

STILLINGSKRIG: Fagforbundet har stått steilt på krava, og sagt de vil streike så lenge de må. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi kan ikke godta ordninger som diskriminerer kvinner. Innskuddspensjonen har en utbetalingstid på 10 år, det betyr ganske mange år som pensjonist uten tjenestepensjon, sa sa Mari Røsjø, leder for Fagforbundet teater og scene til TV 2 mandag.

Siden kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, må de fordele tjenestepensjonen over flere år - med det resultat at de får mindre utbetalt i året. Alternativet er å klare seg lenger uten tjenestepensjon.

Har spart millioner

Tre av landets største kulturinstitusjoner betalte 140 millioner kroner mindre i pensjon i fjor enn i 2015, etter det midlertidige byttet av pensjonsordning, ifølge Klassekampen.

Men Spekter står fast ved at hybridpensjon er en ugunstig løsning.

– Den er verken bra for de ansatte og særlig ikke for det store innslaget av frilansere som er i bransjen, og den kan ikke i tilstrekkelig grad ivareta virksomhetens økonomiske forutsigbarhet, sa administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Spekter avviser sterkt at det er snakk om et løftebrudd, og har stått fast på at dagens innskuddspensjonsordning er den beste.

Store forventninger

– Jeg håper Spekter nå tar til fornuften og får en slutt på denne konflikten rett og slett, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2 mandag, før onsdagens møte hos Riksmekleren.

FIRE PÅ KRAVA: Spekter-direktøren forventer at LO er villige til å komme dem i møte på onsdagens mekling. Foto: Per Haugen / TV 2

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sa de var klare for å fire på sine posisjoner, etter syv uker med minimal kontakt.

– Vi er villig til å komme med nye tilbud i meklingen på onsdag, som vi ikke har kommet med tidligere, og jeg håper at også LO etter syv uker tenker at de må fire på sine posisjoner, sa Bratten.