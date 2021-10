Dette krever klubbene etter Kolstad-bråket

Klubbene i REMA 1000-ligaen vil ikke legge «Kolstad-saken» død. Nå har de sendt et skriv til forbundet med sine ønsker for veien videre.

TV 2 har fått innsikt i skrivet Norsk Topphåndball har sendt til Norges Håndballforbund på vegne av klubbene i REMA 1000-ligaen for menn.

Bakgrunnen for misnøyen handler om håndballforbundets håndtering av den såkalte Kolstad-saken.

I brevet skriver de blant annet:

«Til NTH og media informerte dere 2.oktober at NHF "korrigerer" Berge, og at dere er ferdig med saken. Lagene i REMA 1000-ligaen hadde 7.oktober et møte der alle berørte klubber uttrykker at det landslagstreneren har gjort er et klart overtramp mot klubbene, og at dette er et grovt tillitsbrudd. Vi kan derfor ikke være ferdig med denne saken.»

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, bekrefter at de har mottatt skrivet.

– Vi har lest skrivet og de har bedt om et møte der de vil utdype det ytterligere. Det møtet skal vi selvfølgelig ta og finne ut hvordan dette kan være fremover, sier Langerud, og legger til:

– Vi ser på dette som konstruktive innspill og så får vi se hva prosessene leder til.

Landslagssjefen

Det var serieforeningen, Norsk Topphåndball, som for tre uker siden tok kontakt med Håndballforbundet fordi de mente at Christian Berge var i en uakseptabel dobbeltrolle. Berge er nemlig ønsket som trener i det nye storsatsings-prosjektet til Kolstad. Klubbene påstår at han jobber med å rekruttere spillere til Kolstad mens han nå er landslagssjef.

Saken ble behandlet i forbundsstyret som slo fast at Berge ikke kunne trene både landslaget og Kolstad slik Berge selv ønsker.

– Christian er helt enig i at han har beveget seg utenfor det han burde gjort innenfor regelverket, og har ingen problemer med å se det. Det beklager han, sa generalsekretær i Håndballforbundet, Erik Langerud.

TV 2 hadde tirsdag en lang prat med Christian Berge som nå har gitt sin versjon av bråket som har oppstått. Han mener han før sommeren ble kontaktet av Kolstad for å dele sin erfaring fra internasjonale toppklubber. Han medgir å ha kontaktet utenlandske spillere, men han er tydelig på at han ikke har tatt kontakt med norske landslagsspillere.

Christian Berge gav tirsdag denne uken, sin versjon av Kolstad-saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg har vært med på å utrede om det er mulig å starte et stor-prosjekt her i Norge. Jeg fikk en sånn energi og entusiasme. Tenkt om vi kunne fått dette til i Norge. Så fantastisk det kunne vært, sier han, og fortsetter:

– Så kom tanken om at dette også er positivt for landslaget. Da ville jeg hatt større kontroll på restituering, på klubber og ikke minst på å bygge en kultur som vi også har på landslaget. Det førte til at jeg havnet i noen gråsoner. Det var vanskelig å skille rollene. Det beklager jeg.

– Hvor mener du selv at du handlet i gråsoner?

– Gråsonen var de utenlandske spillerne jeg snakket med. Kunne det vært mulig å få et lag som sloss om Champions League-tittelen i Norge? spør Berge. Jeg har ikke kontaktet norske landslagsspillere om dette prosjektet. De har kontaktet meg.

Berge kontaktet også forbundet for å se på muligheten for om han kunne tre inn i en trenerrolle i Kolstad i tillegg til jobben som norsk landslagssjef, men det fikk han nei til.

Forrige uke uttalte Håndballforbundet at de har satt et punktum for denne saken fra sin side og ønsker å gå videre, men flere av klubbene har være veldig tydelige på at de ikke aksepterer kun en «smekk på fingeren» fra forbundsstyret.

– De sier de anser denne saken som alvorlig, men venter altså i to uker med å innkalle til styremøte. Jeg tror forbundet har visst om dette over lenger tid og at det har vært en stilletiene aksept for Berges innblanding, sa styreleder i Runar, Jørn-Magne Johannessen.

– Hva mener du må skje nå?

– Alt må på bordet. Også hva forbundet har visst. Jeg forventer at forbundet lytter til oss klubbene som tross alt har mer kunnskap om hvordan håndballen fungerer på klubbplan enn dem. Jeg vet ikke om forbundet i det hele tatt forstår dynamikken.

Dette ønsker de

Derfor kommer nå listen fra klubbene i regi av Norsk Topphåndball. Skrivet inneholder følgende punkter som de ønsker å diskutere:

En utredning på om det bør ansettes en egen sportssjef som er ansvarlig for strukturering, budsjettering og oppfølging av alle landslagssjefene (Nå har landslagssjefen ansvaret for alle landslagene og landslagssjefene.)

Begge landslagstrenere på seniornivå bør ansettes i en 100% stilling, som på kvinnelandslaget. (Børge Lund, som nylig gav seg som assistenttrener hadde en 30% stilling på landslaget i tillegg til jobben som Elverum-trener)

Vurdere en stilling på fysisk/styrketrening som kan bidra med kompetanse inn mot alle klubber i topphåndballen.

Endre modellen for yngres landslag og gå fra mange trenere på lave stillingsbrøker til noen heltidsansatte.

Norsk Topphåndball og klubbene ønsker også en diskusjon om hvordan man kan heve nivået og interessen rundt ligaen og rundt landslagene.

«I dagens topphåndball er arbeidet med å få de riktige spillerne til å velge sin klubb svært krevende. Økonomi er et viktig område, men også sportslig opplegg. Da er all innblanding fra NHF som gir en enkelt klubb et konkurransefortrinn uakseptabel. At det i tillegg kan stilles spørsmål om handlingene også er konkrete brudd på konkurranselovens §11 understreker ytterligere alvoret i saken.»

Samtlige klubber i Rema 1000 ligaen har signert skrivet med unntak av Kolstad.

–Jeg synes dette er en storm i et vannglass. Hele Norsk håndball hadde vært tjent med denne løsningen, sier styreleder i Kolstad, Eivind Johnsen.

Han sikter til løsningen hvor Christian Berge kunne fungert som landslagssjef i tillegg til Kolstad-trener. Utover det ønsker ikke Johnsen å kommentere saken ytterligere.