Antatt gjerningsperson pågrepet etter knivstikking i Innlandet

Politiet opplyser på Twitter at en mann er knivstukket på Arneberg i Innlandet. Det ble startet søk etter gjerningspersonen som nå skal være pågrepet.

Operasjonsleder i Innlandet Kristian Bjaanes, forteller at det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp og bakgrunn for hendelsen.

– Vi har kontroll på fornærmede og har pågrepet formentlig gjerningsperson.

Pågripelsen skjedde i nærheten av åstedet, og politiet opplyser videre at det skjedde udramatisk for seg.

Knivstikkingen skal ha skjedd klokken 10.36. Politiet opplyser at fornærmede får behandling av ambulanse på stedet, og skal være stabil.

– Det jobbes på stedet, sier operasjonslederen, sier Bjaanes.

