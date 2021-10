Strømsjokket: Disse matvarene kan bli dyrere

Usikker og varierende energipriser gjennom vinteren er dramatisk for de store gartneriene som taper penger hver eneste dag. Konsekvensene kan bli store både i Norge og verden.

Frode Ringsevjen driver et gartneri på 60 000 kvadratmeter, som trenger godt med varme og lys for at grønnsakene skal vokse og trives.

Akkurat nå går selskapet med tap hver eneste dag.

– Vanligvis så betaler vi rundt 3000 kroner i timen i energi. Akkurat nå så er energikostnaden 12 000 i timen og det går ikke, sier Frode Ringsevjen, produksjonsleder hos Wiig Gartneri.

KONSEKVENSER: Rekordhøye strømpriser gjør at vi må ta ned produksjonen, sier Frode Ringsevjen, produksjonsleder hos Wiig Gartneri Foto: Kristian Myhre/ TV 2

En firedobling av strømprisene gjør at produksjonen er tatt ned, men problemene stopper ikke der.

– YARA har stengt ned produksjonene av kunstgjødsel. Samtidig er prisene steget med 50 prosent. Felleskjøpet har sluttet å selge gjødsel fem til våren og dette kan ha dramatiske konsekvenser for landbruket ikke bare i Norge, men i hele verden, sier Ringsevjen.

Aldri opplev dette før

Allerede om kort tid vil forbrukere av grønnsaker merke konsekvensene.

– Prisene i butikk vil bli høye, det er jeg helt sikker på. Det gjelder tomat og agurk og andre grønnsaker gjennom vinteren, og kanskje neste år også, mener Ringsevjen.

Kåre Wiig har drevet landets største gartnerfamilie siden 1975. Miljøgartneriet på Jæren er blant Norges største med sine 77 mål, noe som tilsvarer 11 fotballbaner.

– Slike tider som dette har vi aldri opplevd før, forteller daglig leder Kåre Wiig.

I fjor fikk selskapet et godt overskudd, men det var som følge av lave og stabile strømpriser gjennom hele året.

MINDRE PRODUKSJON: Gartneriet på Jæren må kutte strømkostnadene og da blir det mindre og dyrere grønnsaker. Foto: Kristian Myhre/ TV 2

I mange år har man hatt forutsigbarhet, men det har man ikke nå når prisene galopperer så kraftig fra dag til dag.

– Vi har jo hatt behagelige strømpriser helt fra 1975, da vi vi startet opp Wiig gartneri. Hvis dette blir langvarig vil det få dramatiske konsekvenser ikke bare for oss, men for hele næringen i Norge, tror Wiig.

– Vi er vant med normale energipriser og det vi ser nå gir utslag i samtlige driftsomkostninger som vi har, forteller gründeren på Jæren.

– Vi selger gullet vårt

Han krever handling både når det gjelder kraftforbindelsen mellom Sør- og Nord-Norge og strømeksporten via kabel til Europa.

BEKYMRET: – Nå må den nye regjeringen komme på banen øyeblikkelig, krever Kåre Wiig, som er gründer og daglig leder av Miljøgartneriet. Foto: Kristian Myhre/ TV 2

– Personlig så mener jeg at det er galskap å legge disse kablene til utlandet og ikke ta vare på den norske kraften som er vårt gull. Først må man ta vare på den kraftkrevende industrien her til land, sier gründeren engasjert.

– Vi ser noen områdepriser som vi er veldig opptatt av og hvorfor leverer vi vårt gull til utlandet og våre konkurrenter både i Holland, Tyskland og England? Da får vi våre egne produkter rett i ansiktet, forteller Wiig.

Han mener den nye regjeringen må komme på banen.

– Det må bli tatt grep nå så fort som overhodet mulig og ta konsekvensene av det. Vi må få i gang bygging av kabler mellom Sør- og Nord-Norge. Hvis ikke ødelegger de næringen i løpet av kort tid, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at de planlegger konkrete grep for å forhindre alvorlige konsekvenser av strømprisene.

– Regjeringen vil legge frem en rekke tiltak for å redusere høye strømkostnader, med lavere el-avgift, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk fornybar kraft, sa Støre under fremleggelsen av regjeringserklæringen i Stortinget mandag.

Også den ferske olje- og energiministeren lover tiltak.

– Vi er nødt til å komme med noen tiltak på kort sikt og lang sikt som gjør at vi får lavere og mer stabile strømpriser. På kort sikt betyr det å gjøre noe kraftfulle tiltak som å øke bostøtte og lavere avgifter. På lang sikt vil det si å bygge ut kraftnettet vårt for å forbedre forsyningen i landet vårt, sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2 tidligere denne uken.

Ungdom rømmer fra næringen

Selskapet til Wiig har gjort investeringer på 44 millioner kroner i led-lys, men det ville de aldri ha blitt gjort dersom man visste at prisene ville bli så høye som i høst.

Man klarer ikke å drive lønnsomt med de høye energiprisene man ser i perioder.

– Jeg er pensjonist nå, men jeg ser på alle de ungdommene som skal overta livsverket til foreldrene sine. Skal du være med i denne næringen har man behov for store investeringer, og ungdommene vil nok rømme fra denne næringen så fort som mulig, tror han.

– Tror du norske forbrukere er villige til å betale mer for norske grønnsaker?

– Heldigvis så tror jeg at norske forbrukere vil tolerere litt høyere priser på norskproduserte varer, men tiden vil vise det. Jeg håper inderlig at det vil skje, forteller Kåre Wiig, gründer og daglig leder av Miljøgartneriet.

Han frykter at det blir import av billige grønnsaker dyrket frem på billig norsk energi.

– Stortinget og regjeringen har besluttet at vi skal doble produksjonene av norske matvarer innen 2030, og da må det bli tatt grep nå, sier Wiig.