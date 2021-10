En hockeykamp i midten av november vil avgjøre Norges OL-skjebne

Norge røk ut av OL-kvalifiseringen etter kampene mot Danmark, Slovenia og Sør-Korea i august. Nå kan de likevel få en OL-billett.

Vertsnasjonen kan nemlig bli kastet ut av sine egne leker.

– Dette er en veldig spesiell situasjon og noe vi aldri har sett maken til, sier Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Etter at Beijing ble tildelt OL i 2022, har ikke det kinesiske hockeylandslaget tatt de nødvendige stegene for å nå et høyt nok nivå. Derfor kan de nå bli vraket som følge av at de rett og slett er for dårlige.

Kina er nå ranket som nummer 32 i verden etter Spania.

– Det er en problematikk IIHF nå tar på alvor og går inn i med full tyngde. Vi synes det er veldig bra at det nye styret gjør det, sier Eide.

Landslagssjef, Petter Thoresen (til høyre) sammen med generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide Foto: Erik Johansen / NTB Foto: Erik Johansen

Må «prøvespille»

Det internasjonale hockeyforbundet skal nå utnevne en gruppe som skal observere Kina i aksjon.

Først skal de gå gjennom listen over spillere Kina har meldt inn til mesterskapet, for å sikre at alle spillerne er rettmessig spilleberettiget. Flere av spillerne som spiller i Russland oppfyller blant annet ikke kriteriene for Kinesisk statsborgerskap.

Når listen er «vasket», skal det arrangeres en kamp 14. november, hvor Kina skal måle krefter mot et annet lag, trolig et russisk KHL-lag.

Her skal IIHFs observatører vurdere om Kina er gode nok til å delta.

Kampen skal også være mulig å se i alle land slik at det ikke skal være noen tvil om IIHFs beslutning.

– De har ikke utviklet seg siden de ble tildelt lekene, slik som eksempelvis Sør-Korea gjorde da de arrangerte OL. Da Norge arrangerte lekene på Lillehammer opplevde også norsk hockey et stort løft.

Han er glad for at nye krefter i det internasjonale hockeyforbundet tar grep.

– Dette er en utfordring for hele produktet. For kvaliteten og for sikkerheten. Dersom man ikke er vant til å spille på dette nivået kan spillere gjøre mange uortodokse ting som kan skade motspillere. Også i motsatt fall. Det spilles med et høyt tempo.

Han mener også hockeyens renommé står på spill.

Petter Thoresen håper å kunne lede laget sitt i OL i februar(AP Photo/Sergei Grits) Foto: Sergei Grits

– Det er bare tolv lag i et OL og da bør man vise idretten fra et toppnivå. Det vil være uheldig å ha et så lavt nivå på en så stor turnering.

I midten av november skal beslutningen tas og dersom Kina ikke får delta står Norge fremst i køen over nasjonene som ikke er kvalifisert.

– Vi vil jo veldig gjerne delta i OL. Tar man bort Kina står vi øverst på lista og det er vår tur. Dette burde vært gjort for lenge siden, men på grunn av Covid har dette tatt tid, sier Eide.

Nå må hockeylandslaget bite negler frem til midten av november før de får vite om de får delta i lekene i Beijing.

– Jeg har varslet landslagsteamet og Olympiatoppen. Vi fikk disse opplysningene muntlig og venter på en formell bekreftelse fra det internasjonale hockeyforbundet, avslutter Eide.