Derfor kan du få små pakker under juletreet i år

Når konteinerskipene skal lastes og sendes til Europa, er det noen varer som blir valgt bort. Det kan påvirke hva som havner under juletreet.

Verden er i en forsyningskrise, og det kan gi varemangel i julehandelen.

Under pandemien har etterspørselen etter varer økt kraftig, og mangel på skip har ført til at fraktprisen har blitt skrudd opp til et skyhøyt nivå.

Når det ikke finnes kapasitet til å frakte alle varene like raskt som tidligere, blir det også forsinkelser på vareleveringene.

Ikke bare blir det du handler på nett forsinket, også råvarer og andre blir forsinket til fabrikkene. Fortsatt er det også forsinkelser etter at konteinerskipet «Ever Given» sto fast i Suezkanalen.

Siden frakten har blitt dyrere som følge av økt etterspørsel, har det ført til at importører velger mindre og dyrere varer enn store og billige varer når de skal bestemme hvilke varer som skal komme til Norge.

Stort og billig byttet ut

Det bekrefter direktør for sjøfrakt Christian Flatum i DB Schenker i Oslo.

Også flere medier har skrevet om dette, blant annet TV 2 Danmark og CNN.

Flatum sier at de ser at det kommer en annen type varer i konteinerne nå enn tidligere.

– En del artikler som er volumiøse og i billig-segmentet, det er det mindre av, sier Flatum til TV 2.

Dette kan slå ut på hva slags gaver som havner under juletreet i år.

– Hvis man har lav margin på et produkt, kan det blir utfordrende å få økonomi ut av det, sier Flatum.

Få varer av enkelte produkter

Administrerende direktør i elektronikkjeden Power i Danmark, Jesper Byosen, sier til TV 2 i Danmark at pris og størrelse er blitt parametre når de skal bestille varer.

TRØBBEL: Konteinerskipet Ever Given skapte mye trøbbel da det grunnstøtte i Suezkanalen i mars i år. Foto: AFP / NTB

Jo billigere en vare er, desto større andel utgjør transportomkostningene. Prisen på en konteiner er den samme, uansett om butikken kan få 1000 eller 100.000 kroner for varen.

Derfor har produsentene rettet blikket mot dyrere modeller og merker, sier Boysen til kanalen.

Power i Norge sier at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen om at selskapet heller velger dyrere produkter enn billige når de skal bestille varer.

– For oss er det viktig å ha et stort utvalg innenfor alle prisklasser, skriver Nordisk PR- og kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff i en e-post til TV 2.

Hun skriver at de har forberedt seg på julehandelen, siden forsyningskrisen har pågått såpass lenge.

– Enkelte varer er det derimot noe begrenset tilgang på, som utvalgte TV-modeller, spillkonsoller, kjøkkenmaskiner, skriver Røhr-Staff.

Boysen i Danmark sier at det kan være lurt allerede nå å kjøpe julegaver hvis man vet hva man skal gi.

– Det er ingen som kan garantere hvilke varer som blir rammet når vi har kommet to måneder lenger fram i tid. Nå kysser vi enhver konteiner som kommer inn med varer, sier Boysen.

DIREKTØR: Christian Flatum i DB Schenker. Foto: DB Schenker

Stenger fabrikker

Flatum i DB Schenker uttalte forrige uke at den globale forsyningskrisen påvirker allerede vareleveranser til Norge. Han frykter at situasjonen blir verre framover.

Under sommer-OL i Beijing i 2008 stengte kinesiske myndigheter en rekke fabrikker for å bedre luftkvaliteten. DB Schenker frykter det vil skje også nå.

Forsinkelsene påvirker også julehandelen. En rekke analytikere har allerede varslet at man bør bestille julegaver ekstra tidlig i år.

– Når vil dette løse seg?

– Det har jeg ikke noe svar på, men jeg er ganske sikker på at det kommer til å være slik også i 2022. Det er ikke noen umiddelbare signaler om at dette kommer til å endre seg, sier Flatum.