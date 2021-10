Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

De høye strømprisene skaper problemer for dem som har minst. Nå vil regjeringen øke bostøtten for å kompensere.

Denne uken har det blitt satt strømprisrekorder i Sør-Norge, og statsminister Jonas Gahr Støre har varslet grep mot de høye prisene. Tirsdag var det ny rekord for høye strømpriser i Norge.

Regjeringen varsler derfor onsdag at de vil øke bostøtten for å hjelpe de som har dårlig råd med strømregningen.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Vedum til VG.

VARSLER TILTAK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil øke bostøtten for å hjelpe folk med de høye strømprisene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge frem forslag om det, sier Vedum.

– Kraftfulle tiltak

I starten av november skal Støre-regjeringen presentere sine endringer av Solberg-regjeringens statsbudsjett, også kalt tilleggsproposisjonen.

– Regjeringen vil legge frem en rekke tiltak for å redusere høye strømkostnader, med lavere el-avgift, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk fornybar kraft, sa Støre under fremleggelsen av regjeringserklæringen i Stortinget mandag.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener det viktigst fremover er å utvikle kraftnettet og sørge for en god kapasitet på nettet over hele landet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Så vi er nødt til å komme med noen tiltak på kort sikt og lang sikt som gjør at vi får lavere og mer stabile strømpriser. På kort sikt betyr det å gjøre noe kraftfulle tiltak som å øke bostøtte og lavere avgifter. På lang sikt vil det si å bygge ut kraftnettet vårt for å forbedre forsyningen i landet vårt, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til TV 2.

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter.

– Dette med økt bostøtte er noe vi har nevnt i Hurdal-plattformen, sier hun.

Krever bedre støtte

SV varslet på tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke, og at de ønsker høyere bostøtte. Partileder Audun Lysbakken ber regjeringen komme med tiltak mot de høye strømprisene før de legger frem budsjettendringene i november.

– Det mange som har lite trenger forsikringer om nå, er at det kommer bedre støtteordninger for dem.

Lysbakken vil blant annet ha en permanent ordning med ekstra støtte for strømregninger til de som har bostøtte.

Både Høyre og Frp har lagt fram lignende forslag onsdag. Høyre foreslår midlertidig økning i bostøtten og sosialhjelpen for å hjelpe husstander med dårlig råd i forbindelse med de høye strømprisene. Frp vil kutte moms på strøm til private husstander fra 1. november.

Stortinget skal stemme over en rekke strømpristiltak på torsdag, inkludert høyere bostøtte.