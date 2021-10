Farmen-Heidi (56) bruker kunsten som terapi mot overgrepstraumer

Mange kjenner nok kunsteren Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) best som «Heidi D» eller «Mama G» i årets sesong av Farmen.

I kommentarfeltet har hun sett at hun kalles både rar, gammel og ei tullete kjerring – men også ei dame folk ler seg ihjel av.

– Lekenhet har vært viktig for meg hele livet. Jeg elsker å finne på ting og drive «pranks» med folk. Det er liksom den store hobbyen min, sier Haaker, som på Farmen sklir godt inn i den nokså unge «gangster»-alliansen.

«TULLETE KJERRING»: Haaker kan for flere fremstå som ei litt tullete og rar dame på Farmen. Her sammen med Herman Herberth Herding og Heidi Lereng, som hun var i allianse med. Foto: Alex Iversen/ TV2

For 56-åringen trives blant ungdommene. For tiden studerer hun nemlig sammen med en rekke unge kunstspirer ved Prosjektskolen på Tøyen i Oslo.

– Kunst står mitt hjerte nært, og det har hjulpet meg gjennom traumatiske opplevelser i livet, forteller hun til TV 2, da vi besøkte henne på Prosjektskolen.

– Aldri for seint å studere

Det myldrer av kreativitet og skaperglede i lokalene på Prosjektskolen. Haaker begynte å studere kunst her rett etter hun kom tilbake fra Farmen-innspillingen. Selv om hun er en erfaren kunstner, er dette det mest perfekte hun kunne brukt tiden på akkurat nå.

– Jeg har billedkunstutdanning fra før av, men nå ville jeg utforske litt andre ting. For tiden holder jeg på med installasjon, og neste uke har vi Sci-fi- tema – og deretter performance. Her får jeg utforske masse forskjellige ting, og det synes jeg er så spennende.

FRA FORPAKTER TIL STUDENT: Haaker valgte å hoppe rett inn i kunststudier etter Farmen-innspillingen. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Hvordan er det å studere med unge kunstnere?

– Kunst har ingen alder tenker jeg. Kreative folk møtes på et annet plan enn man gjør ellers. Vi er egentlig bare kreative mennesker som møtes på ett sted. Jeg tror ingen har brydd seg om hvor gammel jeg er. Jeg bryr meg hvert fall ikke om at de er unge, sier 56-åringen.

EN AV UNGDOMMENE: På Farmen ble Haaker godt likt av Heidi Lereng og de andre unge deltakerne. Hun mener man aldri skal slutte å være leken, uansett alder. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Haaker er fulltidsstudent, og gjorde det dristige valget om å si opp jobben for å bli med på Farmen. Det valget angrer hun ikke på.

– Jeg fikk ikke permisjon fra jobben, så da valgte jeg å si opp. Men det var det verdt, for jeg storkoser meg. Det er aldri for sent å studere. Foreløpig skal jeg gå ett år, men det kan fort bli to. Det kommer litt an på økonomien.

– Hvordan får du det til å gå opp økonomisk?

– Jeg har studielån og får stipend, men jeg må også jobbe litt på si. Jeg har ikke fått napp på jobbfronten enda, men satser på at jeg skal få til et eller annet.

Får ut traumene på lerretet

Haaker har alltid elsket å tegne og være kreativ.

– Jeg ønsket å bli designer da jeg var 18-19 år, og har sydd og tegnet mye klær. Kreativitet har vært en stor del av livet mitt.

Og kunst har betydd mer enn bare det å skape noe kreativt.

Haaker forteller at hun ble seksuelt misbrukt da hun var barn, og det gjorde oppveksten til en krevende kamp. Hun fant etter hvert ut at maling og tegning var den beste terapien hun kunne fått mot traumene.

– Kunst vært en utrolig fin måte å uttrykke seg på – å få ut følelser på. Det å kunne utfolde seg på et lerret eller tegneark har vært nyttig for både kropp og sjel.

ET TRAUME: Et av bildene til Haaker som illustrerer følelsene etter overgrepene hun ble utsatt for som barn.

– Det å komme seg gjennom noe sånt, er jo en sak i seg selv. Selv om jeg hadde trygge rammer hjemme, var det kaos i hodet. Jeg prøvde å gå til psykologer, uten at at det har hjulpet like mye.

Kunstneren forteller at hun på et tidspunkt prøvde å ta sitt eget liv.

– Heldigvis så klarte jeg ikke det. Jeg har kommet ut på den andre siden, så jeg føler meg heldig.

Flere av bildene har hun solgt, og verkene hennes har vært utstilt flere steder.

– Jeg har generelt fått gjort mye med kunsten min.

Og for Haaker er det en vinn-vinn situasjon.

– Jeg får terapi – og jeg får lage noe som jeg synes er bra. Og det er jo vinn-vinn for meg.

Viktig å fortelle om overgrep

Til tross for en traumatisk barndom har Haaker kommet godt ut av det – og det takket være foreldrene.

– Selv om det var tøft å være barn, hadde jeg gode foreldre som trodde på meg da jeg fortalte om overgrepet. Jeg tror nok at det berget meg.

VONDE TANKER: Haaker sine bilder gir sterke inntrykk.

– Det er ikke lett å fortelle om det, når det skjer ting med deg som du synes er vondt. Jeg fikk tusler om at jeg risikerte å havne på barnehjem, og at foreldrene mine måtte i fengsel. Det er jo det overgripere gjør – de truer med alt mulig.

Haaker følte hun ble truet til taushet, og fortalte ikke om overgrepene til foreldrene før hun selv fikk sitt første barn i starten av 20-årene. Hun ventet med å anmelde saken til hun var godt voksen, men da var saken for gammel til å kunne tas opp.

Overgrepstematikken har blitt en kampsak for den tøffe nordlendingen, og hun har vært bestemt på å være åpen om det hun ble utsatt for.

– Jeg har fortalt barna mine om overgrepene, og jeg har fortalt dem hvordan det var. Det er en viktig jobb å fortelle om overgrep, synes jeg.

MØRKT: Bildene til Haaker vitner om mørke tanker og vonde opplevelser.

Den engasjerte kunsteren er aktiv i Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO), og hun synes problematikken er viktig å formidle til politikere og samfunnet generelt.

– Det foregår mye i verden som det er lett å la blåse forbi. I mange miljøer er det sånn at du bare skal ta imot en unnskyldning, og så skal livet gå videre. Seksuelle overgrep skjer i nesten hvert fjerde hus. Det er grusomt, og veldig tøft for mange, sier Haaker.

Fikk sjokk etter Farmen-oppholdet

Haaker, som vokste opp i Kirkenes og Lakselv, bor nå i Sørum sammen med mannen, Pål Haaker. Sammen har de tre sønner: Tvillingene Petter og Stian (24) og Pål Martin (34). Hun har også tre barnebarn: Storm, Saga og Savannah.

STOLT: Haaker oppstaset i samedrakt, sammen med barnebarna Storm, Saga og Savannah. Foto: Privat

– Alle ungene har flyttet ut så jeg og mannen min bor for oss selv. Der har jeg masse plass hvor jeg kan rote, male og sy – være kreativ. Det er et luksusliv.

Haaker flyttet sørover da hun begynte på folkehøyskole som 19-åring. Det var der hun møtte Pål, sitt livs kjærlighet. Og siden den gang har de bodd i Oslo-området.

SAMMEN I TYKT OG TYNT: Haaker har vært sammen med mannen Pål Haaker siden hun var 19 år. Foto: Privat

Mannen hennes var spent på Farmen-deltakelsen til kona, men fikk snarere sjokk da han fikk se henne igjen etter oppholdet.

– Jeg gikk ned 15 kilo inne på gården, så han satte meg på feitekur med en gang jeg kom hjem.

Kroppen forandret seg såpass at hun i en periode gikk med to-tre truser utenpå hverandre, for at de i det hele tatt skulle sitte på henne. Det endte med at hun sydde inn trusene sine.

STOR FORANDRING: Etter oppholdet på Farmen var Haaker 15 kilo lettere. Foto: Privat

– Det var veldig rart. Men jeg merket det ikke like godt da jeg var der inne, bare at klærne begynte å bli litt slamsete. Jeg fikk jo ikke sett meg selv siden vi ikke hadde tilgang til ordentlig speil.

– Hva synes sønnene dine om fremtreden din på Farmen?

– De synes det er veldig morsomt, og de kjenner meg veldig godt igjen. Jeg fikk en melding i går av den ene sønnen min der det sto: «Du er gal».

– Og for å si det sånn; Det er ikke uten grunn at den ene tanteungen min har kalt meg «tante gal» hele livet.

Alles «Mama G»

På Farmen fikk Haaker først kallenavnet «Heidi D» men ble etter hvert kalt for «Mama G» – og navnet har fulgt henne siden.

– Hvorfor akkurat «Mama G?»

– Da jeg kom inn på gården, fikk jeg nyss om at det var en til som het Heidi, så da tenkte jeg at jeg måtte finne på et annet navn. Jeg valgte å presentere meg som «Heidi D», samme som «Lady D», fordi jeg synes det var et stilig navn – også er det lett å huske, sier hun og fortsetter:

– Etter hvert begynte guttene å rappe og tulle, og da ble «Heidi D» til «Heidi G» – og til slutt «Mama G». Det var Herman som fant på det navnet, siden jeg ble sett på som en kul dame, men som også fikk en slags mammarolle.

GANGSTER-ALLIANSEN: Heidi, aka «Mama G» fant fort tonen med Robert «Rob» Michael Scott (t.v) og Herman Herbert Herding (t.h). Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Er du en ekte gangster?

– Jeg er det helt motsatte. Altfor snill til å være en ekte gangster. Men det er jo litt morsomt å være gangster inne på Farmen. Der fant jeg på alle mulige tullehistorier som de andre trodde på. Så på Farmen ble jeg en slags gangster.

Etter hvert begynte både produksjonen og alle rundt henne å kalle henne «Mama G».

– Nå blir jeg kalt for «Mama G» av mannen min også, sier hun og ler.

Barnebok på samiske språk

Etter Farmen-oppholdet er det ikke bare Prosjektskolen som fyller dagene. For Haaker har mange baller i luften om dagen.

Engasjementet for det viktige overgrepstemaet har også ført til et prosjekt.

Sammen med forfatter Rita Laakso skal hun reise rundt med bildene hun har laget, som formidler det såre temaet.

– Jeg har også en kunstutstilling på gang, i tillegg til at jeg har et bilde som henger på en utstilling i Sverige, forteller hun.

Og som om ikke det skulle være nok til å fylle dagene, har Haaker også illustrert en barnebok som omhandler samiske guder og julefortellinger.

– Jeg har holdt på med tegningene til boka i et halvt år. Det er jeg og Rita Laakso som gir ut boken sammen. Hun skriver og jeg tegner, forteller hun.

Hun og Laakso ble kjent gjennom sjamanismen og det alternative miljøet.

SAMISK KULTUR: Handlingen til barneboka ligger både Haaker og forfatter Rita Laakso hjertet nært.

– Vi er begge samer, og har et nært forhold til handlingen i boka. Og det som er litt spesielt er at bøkene kommer ut på både norsk, samisk, nordsamisk og lulesamisk. Det er tre av de samiske språkene.

Boka kommer ut i slutten av november, og da setter den samiske duoen i gang en liten turné der de skal fortelle om boka.

– Det skal bli artig å holde den boka i hånda. Jeg gleder meg.

