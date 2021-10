Eksperter: Derfor vil Facebook bytte navn nå

Det er flere grunner til at Facebook vil bytte navn, sier ekspertene. Èn spesiell ting kan ha ført til at navnebyttet har blitt satt i gang raskere.

Det er teknologinettsiden Verge som melder at sosiale medier-giganten bytter navn.

Navneendringen skal ifølge nettstedet skje neste uke, og det er en del av deres profilendring. Selskapet ønsker å fokusere på å bytte «meta-universet», får de opplyst.

Ambisjonene deres er å bli kjent for mer enn bare sosiale medier og alt det negative som følger med, ifølge nettstedet.

Facebook har ikke bekreftet opplysningene.

Medieviter og forfatter av boken «Sosiale medier», Ida Aalen, tror Facebooks navneendring blir slik Google gjorde for seks år siden. Selskapet byttet navn til Alphabet, men søkemotoren beholdt navnet Google.

NAVNEBYTTE: Neste uke skal Facebook-sjef Mark Suckerberg tale på selskapets årlige Connect-konferanse. Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

Dårlig PR

– Konsernet Facebook holder på med mye mer enn sosiale mediet Facebook. Selskapet har investert i nye produkter og løsninger. De vil være mer enn den blå appen, sier Aalen til TV 2.

Aalen tror ikke at selve sosiale mediet vil få nytt navn.

– Facebook har nesten hele verden som brukere. Alle selskaper som er på børs, forventer å vokse. Hvor mye mer kan du vokse når du har hele verden?, sier Aalen og fortsetter:

– Alle selskaper ønsker å utvikle seg og innta nye markeder. Når man også har mye dårlig PR, er det ikke sånn at det hjelper å fortelle at de holder på med andre ting også, sier Aalen.

MEDIEVITER: Ida Aalen har gitt ut tre bøker om sosiale medier. Foto: Marte Brennbakken / Idaaalen.no

Facebook har vært knyttet til mange negative medieoppslag. I det siste er det varslersaken som har fått mest oppmerksomhet.

Tidligere Facebook-ansatt Frances Haugen har anklaget selskapet å prioritere profitt fremfor trygghet og har anklaget sin tidligere arbeidsgiver å skade barn og svekke demokratiet.

– Dårlig timing

Aalen understreker at det ikke er bekreftet at Facebook skal bytte navn, men tror det er tilfeldig at det skjer nå, en måned etter at varslersaken ble kjent.

– Det er nok noen i Facebook som tenker at det er dårlig timing, fordi folk kanskje tror at navnebyttet skjer som følge av varslersaken. Men det å bytte navn på et selskap gjør du ikke på få uker,

– Handler navnebyttet om dårlig pr?

– Det handler litt om det, i den forstand at det blir vanskelig å snakke om de andre tingene Facebook jobber med når man bare ser Facebook-navnet, sier Aalen.

Virtuell teknologi

Teknologiekspert Hans Petter Nygård-Hansen er enig med Aalen og tror at Facebook kommer til å bytte navn på moderselskapet for å ikke forvirre brukerne.

TEKNOLOGI: Hans Petter Nygård-Hansen sier Facebook er opptatt av å utvikle teknologi vi skal bruke etter mobiltelefonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det begynner å bli mange selskaper under Facebook-paraplyen. Det er nok et smart trekk å endre navn, sier Nygård-Hansen.

Han er kommunikasjonsrådgiver og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem.

Nygård-Hansen sier at navneendringen skjer mer eller mindre samtidig som Facebook blir mer og mer opptatt av «metaverset» sitt.

For et par dager siden ble det kjent at Facebook vil opprette 10.000 arbeidsplasser i Europa for å skape en virtuell versjon av internett.

Tiden etter mobilen

Dette «metaverset» skal utvikle teknologi som skal brukes i tiden etter mobiltelefonen.

KJØPT OPP: Oculus, som lager VR-briller, er kjøpt opp av Facebook Foto: Josh Edelson / AFP / NTB

Facebook har kjøpt opp selskapet Oculus, som lager VR-briller. Nygård-Hansen sier at planen til Facebook er å lage VR-briller som ser ut som vanlige briller. Brillene skal ha en teknologi som blant annet gjør at man kan treffe andre, uten å være fysisk ved andre.

Den teknologien finnes imidlertid ikke - ennå.

Teknologieksperten sier at denne utviklingen også handler om at Facebook ønsker å gjøre seg mindre avhengig av Apple.

– Hvis spekulasjonene er stemmer, er nok tidspunktet riktig. At navneendringen har blitt akselerert av de negative nyhetene de siste årene, er det nok ingen tvil om, sier Nygård-Hansen.