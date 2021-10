Christian vet akkurat hva strømregningen er på – naboen Kim får skrekkregninger

Selv om de to karene fra Toten kun bor en knapp kilometer unna hverandre står strømregningene i stor kontrast.

– Jeg bandt strømprisen mest for å få grei forutsigbarhet om vinteren. Jeg trenger ikke tenke på når jeg bruker vaskemaskinen eller tar en dusj, sier bilselgeren Christian Alm Rødningsby (31) fra Toten til TV 2.

Han er en av dem som valgte å binde strømprisen i september, til 56 øre per kilowattime (kWh) de neste fem årene, hos strømleverandøren Polar Kraft. Det er han veldig glad for i dag.

Høsten har allerede vært preget av rekordhøye strømpriser, og på tirsdag nådde den toppen med i snitt 1,43 kroner per kilowattime i Sør-Norge, ifølge tall fra Nord Pool.

Da hadde Rødningsby mye å spare.

– Grunnen til at jeg bandt strømprisen var fordi jeg så hvordan det gikk i januar og februar i år, og det har bare gått en vei, forklarer han.

JACKPOT: Totningen Christian Alm Rødningsby føler seg heldig som har bundet strømprisen før prishoppet. Foto: Privat

Totningen ble også oppmerksom på endringene da Norge koblet seg på kraftkabelen North Sea Link med Storbritannia i september. I vinter skal den forsyne rundt 1,4 millioner britiske husstander med norsk strøm.

– En pris på 56 øre er en veldig gunstig kontrakt fordi den gjennom vinteren kan øke til 2 kroner. Disse avtalene er gull verdt, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til TV 2.

Men man skal ikke lenger enn en knapp kilometer ned i gata på Toten for å finne noen i en helt annen situasjon.

– Helt hårreisende

For rekordhøye strømpriser kan oppleves som tunge for dem som forholder seg til spottprisen, og aldri før har prisene vært så høye i Sør-Norge.

Trebarnsfar og anleggsmaskinfører Kim Andre Haugstad (33) merker allerede at prisene kan bli en belastning på familiens privatøkonomi.

Han bor en knapp kilometer fra Rødningsby, og hadde det ikke vært for de tettgrodde buskene ved huset hadde de to naboene kunne sett hverandre gjennom vinduet. Likevel går de to naboene en ulik tid i møte.

DYRT: Kim Andre Haugstad er redd for at de dyre strømregningene kan skape utfordringer i hverdagen i vinter. Foto: Privat

– Jeg må hele tiden minne barna mine på å skru av lysene etter seg. Vi sitter ikke igjen med så mye i måneden uansett, men det blir enda mindre nå. Det er ikke så mange steder det er mulig å spare inn, sier Haugstad.

For han er en av mange som må forholde seg til stigende spotpriser i vinter. Det kan fort bli dyrt for totningen, som bor i et småbruk fra 1926 med dårlig isolering.

– Det er helt hårreisende at det er så høye strømpriser, og at leverandørene kan oppjustere fritt. Jeg skulle slått til på fastpris mye tidligere. Her i huset er det tross alt fem personer som skal dusje, sier han.

Ikke alltid lurt

Kraftanalytiker Lilleholt påpeker likevel at fastpris ikke er riktig for alle, og at det sjeldent lønner seg å binde strømprisen i lang tid framover.

– Dilemmaet med fastpris er at det kan bli en mild vinter og da stuper prisene og man sitter fast med Svarteper fordi man inngikk en høy fastprisavtale når situasjonen så annerledes ut. Men dersom man gjorde det i august har det vært ekstremt lønnsomt, forklarer han.

EKSPERT: Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Sondre Steen Holvik

Ifølge Lilleholt er det flere andre ting man bør vurdere om man er bekymret for økte strømpriser.

– Det største problemet er at de fleste ikke klarer å styre det de forbruker, og det er den store kostnaden. Selv om du har låst prisen, har du ikke låst forbruket, understreker han.

Derfor er det mye viktigere å iverksette strømsparende tiltak i hjemmet, samtidig som man må sammenligne strømpriser hos de ulike leverandører, ifølge eksperten.

– Det handler ikke om hvilken kontrakt du har, men hvor mye strøm du faktisk bruker og eventuelt klarer å spare.

Fornøyd med valget

Likevel er Rødningsby fornøyd med valget om å binde seg til en fastpris de neste årene.

STRØMPRISER: Flere nordmenn vil få en mye dyrere strømregning neste måned. Tirsdag ble det satt ny rekord i Sør-Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det gjør ikke noe med høye strømpriser på sommeren, når du sparer det inn på vinteren. Jeg sparer fryktelig mye på det, siden jeg bruker lite strøm sommermånedene, sier han.

Rødningsby hadde selv tipset naboen Kim Andre Haugstad nede i veien om strømavtalen sin da han tenkte det kunne gagne familien på fem.

Men før Haugstad hadde rukket hjem for å se nærmere på saken, var prisene skutt i været og tilbudet forsvunnet.

– Prisen steg allerede samme kveld, så da ble det uaktuelt, forklarer han.

Rødningsby på sin side føler seg heldig.

– Jeg sparer 800-900 kroner på en mild måned, så når vi kommer ut i januar og februar blir det enda mer. Det er deilig å kunne leve normalt i vinter og slippe å fryse.