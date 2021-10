Herman var storfavoritt før tvekampen – så innså han kjempetabben

Den sjette tvekampen på Farmen fikk et overraskende utfall for mange.

Andrekjempe Herman Herberth Herding (24) valgte å møte førstekjempe Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (35) i øksekast – noe han følte seg svært trygg i.

Å være favoritt ble derimot et for stort press, da Herding tapte tvekampen og måtte forlate Farmen.

BLE KNUST: Herman Herberth Herding ble slått av Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy i øksekast. Foto: Alex Iversen/TV 2

Favorittstempel

Det er en ordknapp Herding TV 2 ringer til, kort tid etter exiten. Han er skuffet og flau over utfallet av konkurransen.

– Det er veldig kjipt å ryke ut i dag – spesielt måten det skjer på. Tre poeng er patetisk, kleint og flaut, sier han.

Han, i likhet med flere av deltakerne, anså seg selv som favoritt til å vinne tvekampen.

– Det var vel jeg som ble ansett som favoritt, så jeg hadde presset på meg. Det er ofte slik i øksekast, at den som er favoritt taper. Det var bare dårlig av meg.

ØVD MYE: Herman Herberth Herding har øvd mye på øksekast på Farmen. Det holdt ikke i søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

I mange uker har Herding både trent selv, og andre, i øksekast. På gården får deltakerne øve med vanlige kasteøkser. I konkurranse får de derimot kaste med konkurranseøkser, som er ulike fra de på gården.

Da Herding skulle kaste med konkurranseøksene innså han kjempetabben.

– Øksene er helt ulike. Den øksen jeg har kastet med hver dag inne på gården er mye tyngre, så de spant helt forskjellig. Jeg hadde litt overtenning og kastet litt for hardt rett og slett, sier han.

– Jeg ønsket å gå i kamp, men jeg skulle gjerne fått tatt kampen på nytt.

Likevel understreker han at han ikke angrer på valget av tvekampgren, og hadde valgt øksekast igjen.

Tynt grunnlag

Tidligere denne uken avslørte Enlid at hun hadde en baktanke med å velge Bjøringsøy som førstekjempe.

Begrunnelsen for at Bjøringsøy valgte Herding som andrekjempe, synes han dog er tynn. Bjøringsøy forklarte nemlig at Herding var en person som tisket og hvisket på gården – noe han hadde sett seg lei av.

– Da får vi se om karen er stor i ord, eller like stor på jord. Så får vi ta det derifra, sa Bjøringsøy under andrekjempevalget.

– Grunnlaget for at han valgte meg synes jeg fortsatt er dårlig. Men jeg har ikke noe problem med det. Det var smart, siden han er videre og jeg er ute, sier Herding.

DÅRLIG GRUNN: Herman Herberth Herding mener Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy hadde en dårlig grunn for å velge han som andrekjempe. Foto: Alex Iversen/TV 2

Da Bjøringsøy vant konkurranse, klarte han ikke holde tilbake tårene.

– Jeg besvimer snart. Jeg har aldri vunnet noe før, sier Bjøringsøy etter kampen.

– Jeg trodde ikke mine egne ører at jeg vant – og det å få vinne noe så stort. Det er selvfølgelig større å vinne Farmen, men dette er stort for meg.

Sådde splid

Denne uken ble Enlid valgt som storbonde, da utfordrer Anette Svendsen (40) røk. Enlid valgte å ta med seg sin gode venn Bjøringsøy som hjelper – i tillegg til Herding.

Det kom som en overraskelse på flere av deltakerne.

Enlid hadde dog en agenda bak valget av hjelpere: Hun ønsket å så splid i alliansen som hadde dannet seg på gården.

– Eneste planen jeg hadde var å splitte den alliansen. Det var det eneste målet mitt denne uken, sier Enlid når TV 2 ringer.

– Jeg synes jeg lyktes veldig godt med det, flirer hun.

URO: Storbonde Grethe Enlid hadde et mål denne uken – å splitte alliansen som Robert Michael Scott har vært en stor pådriver i. Foto: Alex Iversen/TV 2

Enlid understreker at årsaken til at hun valgte Herding som hjelper var ikke bare for skape uro.

– Herman er en artig fyr å være sammen, og jeg syntes det var gøy å ha han i storbondehuset. Men det var en veldig stor bonus at han og Rob havnet i en krangel. Det var en del av planen.

Og splid ble det, for Herding og hans gode venn Robert Michael Scott (54) havnet nemlig i tottene på hverandre da Herding flyttet opp til storbondehuset.

Ble sjalu

Når TV 2 møter Scott hjemme i Bergen forteller han at han fikk mer respekt for Enlid, da hun valgte å ta med seg Herding opp på storbondehuset.

– Jeg visste hun holdt på med et voldsomt spill, og at hun ønsket å splitte meg og Herman. Det ga meg mer respekt for henne at hun tok han med på storbondehuset, sier han.

Ifølge Herding hisset Scott seg opp på han på gården. Det bekrefter Scott, som angrer på ting som ble sagt mellom dem.

– Vi sa ting til hverandre som vi angrer på i ettertid. Herman fortalte meg at jeg ikke måtte snakke med Grethe. Da ble jeg ekstremt sint, og sa: «Jeg er over 50 år, og kan snakke med hvem jeg vil». Det var ikke et spill en gang at jeg ble sint – jeg følte det på ekte. Jeg ble skuffet, krenket og fornærmet. Jeg var nesten sjalu over at han flyttet inn med Grethe, sier han, og fortsetter:

– Jeg begynte å si ting til Grethe, det samme gjorde Herman. Vi snakket bak ryggen på hverandre. Da Herman flyttet inn med henne tenkte jeg: «Søren, da må jo jeg også snakke med henne». Det likte ikke Herman, men jeg gjorde det jo kun fordi han flyttet inn med henne – for å gjøre han sjalu, ler han.

Herding forteller at han ble sur på Scott, da de begynte å krangle. Likevel føler han at de fikk skværet opp før han forlot gården.

– Jeg digger Rob, og vi kommer til å være venner når Farmen er over. Det er ikke noe stress, sier han.

SKVÆRET OPP: Robert Michael Scott og Herman Herberth Herding skværet opp før Herding forlot gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Vinnerkandidater

Nå tror Herding det er to deltakere som har stor sjanse til å vinne Farmen.

– Jeg tror Gunnar kan vinne fordi han er bonde, men jeg håper Mama G (journ.anm. Heidi Persdatter Greiner Haaker) vinner.

HEIER: Herman Herding Herberth håper Heidi Perdatter Greiner Haaker vinner Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Gunnar Svingen (25) kom inn som en av årets Farmen-utfordrer, og ble raskt tatt i mot av Scott og alliansen.

Herding mener den som står igjen som årets Farmen-vinner bør ha vært i minst én tvekamp for å være en verdig vinner.

– De som ikke har vært i kamp unner jeg ikke en seier.

– Unner du Grethe å vinne?

– Jeg unner hun det – hun har jo fortjent det. Men jeg vil ikke at hun skal vinne.

Når Herding ankommer Torpet møter han vekter Amalie Lund (23), regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27) og lærer Daniel Godø (28). På Torpet er det kun plass til tre deltakere, og hvem av dem som må forlate den lille husmannsplassen blir avgjort om kort tid.

