TV 2-ekspertene: – Disse får gå i OL

Uttaket i langrenn til OL blir ikke enkelt. Det fikk våre to langrennseksperter, Petter Northug jr. og Petter S. Skinstad erfare. De fikk oppdraget med ikke bare å ta ut troppen, men også forutsi hvem som får gå de ulike distansene.

Og Petter & Petter klarte ikke å bli enige i alt. Størst dissens ble det i stafettlaget for herrer og på 5-mila. Petter Northug jr. er overbevist om at Johannes Høsflot Klæbo går 50-kilometeren, mens Skinstad tror at vårt største gullhåp står over den lengste distansen og at Sjur Røthe får gå.

OL-troppen i langrenn består av åtte kvinner og åtte menn. TV 2s eksperter er uenige om hvem som ryker på kvinnesiden. Ingvild Flugstad Østbergs comeback gir ekspertene hodebry.

Northug tror Lotta Udnes Weng blir vraket fra troppen. Petter Skinstad tror Anne Kjersti Kalvå ryker. Han tror Udnes Weng får gå sprinten.

– Det som uansett er klart, er at landslagsløperne Mathilde Myhrvold og Anna Svendsen ikke med i troppen om vi skulle bestemt i dag, forklarer Petter Soleng Skinstad.

– Kampen om en plass i herretroppen er kanskje enda tøffere?

– Ja, og slik det ser ut nå kommer ikke Martin Løwstrøm Nyenget og Sindre Bjørnestad Skar med til Bejing, sier Northug jr.

Skinstad begrunner vrakingen av Kalvå slik:

– Lotta Udnes Weng skal gå sprinten, en distanse Østberg ikke skal gå. Hun tar Anne Kjersti sin plass. Per dags dato mener jeg hun ligger bedre an, sier Skinstad.

– Jeg velger Anne Kjersti på grunn av hennes allsidighet, sier Northug.

Duoen er enige om at Heidi Weng, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla og Helene Marie Fossesholm er bankers i troppen. Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng leder an i kampen om de tre siste plassene.

– Det som kanskje er litt pussig er at vi mener det er lavere odds på OL-medalje til Ragnhild Haga enn de andre som kjemper om de tre siste plassene, sier Skinstad.

Distansene

La oss få "fakta" på bordet, hvem får gå de ulike distansene?

Først kvinner:

15 km. med skibytte:

Therese Johaug, Helene Fossesholm, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg

10 km. klassisk:

Therese Johaug, Helene Fossesholm, Heidi Weng, Ingvild Østberg.

Sprint fristil:

Maiken Caspersen Falla, Ane Apellkvist Stenseth, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng (Skinstad), Kalvå (Northug)

Teamsprint klassisk:

Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng.

Stafett:

Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Fossesholm.

30 km fellesstart, fristil:

Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Fossesholm, Ingvild Flugstad Østberg

Så var det herrer:

30 km med skibytte:

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger.

15 km klassisk:

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Pål Golberg.

Sprint fristil:

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Taugbøl, Emil Iversen.

Teamsprint, klassisk:

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes.

GULLGUTTER: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Erik Valnes tok VM-gull i lagsprint. Foto: Lise Åserud

Ikke enige

Stafett:

– Ja, her ble vi ikke enige, skyter Petter Skinstad inn.

– Det er andreetappen vi ikke kan samles om, sier Northug og følger opp:

– Jeg tror denne gjengen går: Emil Iversen, Pål Golberg, Simen Hegstad Küger, Johannes Høsflot Klæbo.

– Og jeg tror altså at verdensmesteren på 15 kilometer fra Oberstdorf, Hans Christer Holund går andre etappe - og ikke Golberg, sier Skinstad.

50 km fellestart, fristil:

Og her er Northug og Skinstad uenige når det kommer til Klæbo.

– Her burde jo jeg brukt min dobbeltstemme, sier Northug.

– Etter det som skjedde på femmila i Oberstdorf, tror jeg Johannes er fryktelig "gira" på å vinne her, repliserer Northug.

Dette er Northugs utvalgte:

Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger.

Dette er Skinstads utvalgte:

Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger.

– Jeg tror at Klæbo er sliten og står over avslutningsøvelsen, sier Skinstad.

– Det har vært et rått kjør for Klæbo i høyden og jeg tror at han overlater plassen til en annen, sier Skinstad.

5. februar går første langrennsøvelse i OL i i Bejing 2022. Da er det 15 km fellesstart med skibytte for kvinner. Et par uker senere får vi svaret på om Petter&Petter er eksperter...