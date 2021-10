Dødstallene stiger – nekter å vaksineres

Russiske sykehus er overfylt av koronapasienter. Helsepersonell iført fullt verneutstyr løper gjennom korridorene, og nærmere 1000 av pasientene mister livet til pandemien hver eneste dag.

Kun en tredjedel av befolkningen på 146 millioner er vaksinert, hvilket betyr at nærmere 100 millioner russere fremdeles ikke har fått vaksinen.

Georgy Arbolishvili jobber som lege og leder intensivavdelingen på Moskva kliniske sykehus nummer 52. Som flere andre sykehus, fylles det nå til randen av koronapasienter.

– Majoriteten av intensivpasientene med alvorlig tilstand er uvaksinert, sier Arbolishvili til nyhetsbyrået AP.

Dypt bekymret

Tirsdag ble det registrert 1015 koronarelaterte dødsfall, noe som ble en dyster rekord for det folketunge landet. Til sammen 225.325 har mistet livet, hvilket er det desidert høyeste dødstallet i Europa.

FORTVILET: Georgy Arbolishvili leder en overfylt intensivavdeling ved et sykehus i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Mest sannsynlig er antall dødstilfeller underrapportert.

Arbolishvili peker på de få vaksinerte som grunnen til de skyhøye dødsratene.

– Landene med en høy andel vaksinerte har ikke like høye dødstall, sier han.

Russland har rikelig med vaksiner, men folket har utvist stor skepsis mot å vaksineres. Grunnen skal være de blandede signalene sendt ut fra myndighetene siden starten av pandemien.

Fulle gater – fulle sykehus

Mens sykehusene i Moskva fylles opp, står det køer utenfor byens utesteder. Livet fortsetter som normalt, og rekordhøye dødstall ser ikke ut til å sette en stopper for kulturlivet.

GRØSSER: Natavan Ibragimova har møtt flere koronapasienter som blir sjokkert over å ha blitt syk. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Natavan Ibragimova er helsearbeiderne som grøsser ved tanken på de fullspekkede gatene.

– Jeg tenker på søvnløse netter når vi får et enormt antall pasienter som ikke engang tok seg bryet ved å bruke enkle beskyttelsesmidler, sier Ibragimova til nyhetsbyrået.

Hun legger til at de som har fått vaksinen vanligvis ikke har alvorlige symptomer. Flere uvaksinerte pasienter har reagert med sjokk på alvorlighetsgraden.

– De som overlever alvorlig sykdom sier til oss når de blir frisk: «Du hadde rett, og jeg skal fortelle alle at det er nødvendig å ta vaksinen», sier Ibragimova.

Vil stenge ned

Frem til nå har det vært nasjonal nedstenging av landet, noe som fikk alvorlige konsekvenser for økonomien og gikk hardt utover populariteten til president Vladimir Putin.

Smitteøkningen har lagt stort press på det russiske helsesystemet, og flere embetsmenn foreslår derfor at flesteparten av offentlige ansatte får en uke fri.

SMITTEØKNING: Mange pasienter er lagt inn på russiske sykehus grunnet koronasmitte. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Visestatsminister Tatyana Golikova er leder arbeidsgruppen for korona, og foreslo tirsdag at friperioden vil starte 30. oktober og vare ut uken etter, når fire av syv dager allerede er offentlige merkedager. De ber nå Putin om å godkjenne forslaget.

Mange private virksomheter vil fremdeles holdes åpen under «fellesferien».

– Skulle gjort mer

Myndighetene har økt presset for at helsearbeidere, lærere og offentlige ansatte skal vaksineres, uten særlig virkning. Putin informerer om viktigheten av vaksinering, men vektlegger likevel at det skal være opp til hver enkelt om de vil ta den.

Putins pressesekretær Dmitry Peskov sa at fokuset har lagt på å gjøre vaksinedosene tilgjengelig for folket, og erkjente at regjeringen burde ha gjort mer for å oppmuntre folk til å faktisk ta den.

– Det skulle åpenbart ha blitt gjort mer for å forklare mangelen på alternativer til vaksinasjon, sa Peskov under et pressemøte.