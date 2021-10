Nord-Korea testet nytt ubåtvåpen – krisemøte i FN

Nord-Korea bekrefter at landet gjennomførte en prøveskyting av det som omtales som en ny type ballistisk missil fra en ubåt tirsdag.

Våpenet gjør at Nord-Koreas undersjøiske kapasitet er blitt vesentlig styrket, melder statlige medier. Det er den første testen av et missil som skytes opp fra en ubåt på to år.

Nyheten gjør at det blir avholdt et krisemøte i FNs sikkerhetsråd, der Norge er medlem, onsdag. Det opplyser diplomatkilder til AFP. Ifølge kildene var det USA og Storbritannia som kalte inn til møtet.

Det er ventet at det blir et lukket møte i Sikkerhetsrådet.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA melder at prøveskytingen var en suksess.

– Våpnene har avansert styringsteknologi, melder KCNA.

Fordømmes av USA

Oppskytingen skjedde fra en marinebasen Sinpo og missilet landet i havet øst for den koreanske halvøya.

USA har fordømt oppskytingen, som skjer samtidig som USA forsøker å blåse nytt liv i atomforhandlingene som har ligget brakk i over to år.

Et bilde i avisa Rodong Sinmun viser det som skal være missilet som skytes opp fra vannet. Analytikere sier bildet tyder på at missilet ble vist fram for en uke siden.

Samme ubåt som i 2016

Dersom Nord-Korea lykkes i å utvikle missilkapasitet som kan avfyre atomvåpen fra en ubåt, vil det endre sikkerhetsdynamikken i regionen og true områder langt fra den koreanske halvøya.

Analytikere peker imidlertid på at ubåten som ble brukt i prøveskytingen er den samme som ble brukt for fem år siden, noe som tyder på at det er gjort begrenset framgang i utskytingskapasiteten.

Tidligere rapporter sier at ubåten kun kan avfyre ett enkelt missil og at det er begrenset hvor lenge ubåten kan holde seg under vann.

Nyhetsbyrået AP skriver at oppskytningen var den mest alvorlige prøveskytingen Nord-Korea har gjennomført siden Joe Biden ble president i USA.