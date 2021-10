Champions Leagues målkonge med Haaland-innrømmelse

Se Erling Braut Haalands enorme sjanser i videovinduet øverst!

Duellen mellom Erling Braut Haaland og Sébastien Haller var en av de store snakkisene før Borussia Dortmunds kamp mot Ajax.

Erling Braut Haaland ble toppscorer i Champions League forrige sesong med ti fulltreffere. Denne sesongen er det Haller som er målkongen.

Seks mål på tre kamper taler for seg selv.

Tirsdag gikk Haller seirende ut av duellen med Haaland. Etter kampen fikk han spørsmål fra TV 2 om han henter inspirasjon fra jærbuen.

– Selvfølgelig. Jeg tror alle vet at Haaland er blant de beste spissene i verden. Det er mye å ta fra hans kamper, selv om jeg synes spillemåten vår er ulik. I disse turneringene møter vi gode spisser nesten hver kamp, så det er mulig å ta med seg ting fra alle, sier Haller til TV 2.

Den franskfødte spissen, som har valgt å representere Elfenbenkystens landslag, stortrives i Amsterdam, etter overgangen fra West Ham.

Tirsdag kveld var han svært sentral da Ajax ga Borussia Dortmund en leksjon i angrepsfotball.

– Det gir en god følelse for en spiss når laget angriper så mye. Dette er i klubben og trenerens DNA, sier Haller om Ajax offensive spillestil.

Etter 90 intense minutter stod det 4-0 til nederlenderne på resultattavlen.

Ble nektet mål av 37 år gammel veteran

Men det spørs om ikke Haller skal takke Ajax-keeper Remko Pasveer for at han vant duellen over Haaland.

Tre ganger var nordmannen alene med keeper, men 37-åringen vartet opp med feberredning etter feberredning.

– I dag var hele laget bra, men keeperen vår var spesielt god, sier Ajax-sjef Erik ten Hag til TV 2.

Selv var han litt irritert over at Haaland-fokuset hadde dominert nyhetsbildet før kampen.

– Ikke misforstå meg, men Haaland er en fantastisk fotballspiller. Det viser han også denne kampen, men det er viktig å huske på at Borussia Dortmund ikke kun er Haaland. Det er mange gode spiller der, og jeg nyter å se dem spille, sier ten Hag.