Rasende Simeone nektet å takke Klopp: – Hans reaksjon var ikke grei

Atlético Madrid - Liverpool 2-3

Diego Simeone viste frem hele følelsesskalaen i Champions League-oppgjøret mot Liverpool.

Først gestikulerte han tydelig at spillerne måtte roe ned etter å ha tidlig kommet under 0-2, før han feiret ellevilt på begge Antoine Griezmann-scoringene i første omgang.

Etter pausen fikk man se en svært frustrert argentiner. Først slo han ut med armene, og måtte be om en personlig forklaring fra dommeren etter at Antoine Griezmann ble utvist.

Noe bedre humør ble det ikke av straffesituasjonene. Atlético-manageren viste tydelig misnøye da Liverpool fikk tildelt straffe, mens hjemmelaget sitt ble omgjort.

Da kampen ble slutt løp Diego Simeone rett i garderoben etter kampen, mens Jürgen Klopp gikk etter for å takke ham for kampen. TV-bildene viste at Klopp satt lite pris på oppførselen til Simeone.

Til pressen etter kampen forteller Klopp at han var skuffet over Simeone.

– Det var ikke kollegialt gjort, og jeg liker det ikke. Jeg ville ta ham i hånda, han ville ikke. Hans reaksjon var ikke grei, men min var ikke helt god den heller, sier Klopp.

Om to uker treffes managerne igjen på Anfield. Da tror han tonen er en annen.

– Vi er begge følsomme, og neste gang vil vi definitivt ta hverandre i hånda, sier Klopp.

Misliker håndhilsing etter kampslutt

Diego Simeone møtte pressen lenge etter Klopp, og hadde følgende forklaring på situasjonen etter kampslutt.

– Jeg gikk raskt ut av respekt for situasjonen. Når den ene vinner og den andre taper, hilser de hverandre med tvang, og derfor gikk jeg ut, ifølge spanske AS.

Simeone pleier å takke for kampen i garderoben eller via assistenttrener. Han er ordknapp om dommeravgjørelsene.

– Jeg kan bli sint på banen, men som dommerne gjør vi feil. Sier VAR at det ikke er straffe, så er det ikke straffe, sier manageren.

–Utvilsomt sint

Alle de tre store dommeravgjørelsene gikk mot Atlético. Klopp skjønner at Simeone ble frustrert.

– Han var utvilsomt sint, ikke over meg, men med kampen og verden.

Til TV 2 utdyper Klopp hva syns om de tre situasjonene som var med å avgjøre kampen.

– Vårt røde kort var soleklart, det er det ingen som diskuterer. Den andre situasjonen syns jeg ikke var straffe, men jeg ble overrasket da dommeren gjorde om på det. Det røde kortet var uheldig, men riktig, sa han til TV 2.