Ida Øye Bjørkvold (28) er død

Ida Øye Bjørkvold (28) stod bak Instagram-profilen @kreftutenfilter, der hun åpenhjertig delte fra livet som uhelbredelig kreftsyk.

Øye Bjørkvold fikk påvist livmorhalskreft da hun var 23 år gammel. Hennes viktigste kampsak ble å oppfordre jenter til å ta HPV-vaksinen og å sjekke seg for celleforandringer. Det viet hun Instagram-kontoen til.

Hun døde natt til 19. oktober.

I et innlegg på kontoen er det lagt ut et bilde med tekst som bekrefter dødsfallet.

«Kreft uten filter var Ida - og @kreftutenfilter hennes måte å oppfordre, spesielt unge jenter, til å sjekke seg #sjekkdeg. Det andre som var viktig for henne var at leger må ta unge jenters bekymringer på alvor. Hun brukte sin egen kreft-situasjon for å få fram budskapet - uten filter», står det i innlegget.

Videre står det i teksten at Øye Bjørkvold ikke følte hun fikk takket nok for den enorme støtten hun fikk både underveis og mot slutten av sykdomsperioden.

Innlegget avsluttes med at kontoen ikke blir stanset, og at budskapet om å sjekke seg blir værende.