Her hyller den FBI-etterlyste Taliban-ministeren selvmordsbombere

En ledende figur i Taliban hyllet selvmordsbombere under et arrangement i Kabul for familiene til dem han kalte martyrer.

Innenriksminister Sirajuddin Haqqani, Talibans nestleder som er FBI-etterlyst og står på USAs terrorliste, møtte de pårørende på et luksushotell i Kabul mandag.

Over 40 millioner i dusør

Før han ble innenriksminister, ledet han Haqqani-nettverket, en geriljagruppe som i flere år har rettet flere angrep mot amerikanske, allierte og afghanske styrker i Afghanistan, blant annet gjennom å bruke selvmordsangrep.

FBI bruker dette bildet i sin etterlysning av Sirajuddin Haqqani. Foto: FBI

Gruppen er også anklaget for å ha drept afghanske toppledere og kidnappet vestlige borgere for løsepenger – deriblant den amerikanske soldaten Bowe Bergdahl, som ble løslatt i 2014.

Faren til Sirajuddin Haqqani hadde i sin tid sterke bånd til Osama bin Laden og bånd til den pakistanske etterretningstjenesten ISI.

Jalaluddin Haqqani var veteran fra den USA-støttede kampen mot den sovjetiske invasjonen i Afghanistan på 1980-tallet.

USA utlover en dusør på over 40 millioner kroner – 5 millioner amerikanske dollar – for opplysninger som leder til pågripelse.

Sosiale medier som støtter Taliban, viste bilder av Haqqani mens han ba sammen med familiene i en ballsal i Intercontinental hotell og lovet dem 125 dollar og en tomt.

Innenriksministeren tok seg tid å hylle selvmordsbomberne og deres familier.

Hans status som ettersøkt gjør at bildene fra arrangementet er sladdet av Taliban-støttespillere.

– Haqqani hyllet jihad og martyrenes oppofrelser, melder Afghanistans statlige kringkasting RTA. Han kalte dem helter for islam og landet.

Nordmenn involvert

I januar 2018 ble Intercontinental Hotel angrepet av Taliban-krigere som åpnet ild mot gjestene og tok mange gisler.

Minst 18 personer ble drept, og en norsk forsker ble alvorlig skadet.

Hotellgjester prøvde å flykte via balkongen da angrepet startet.

Væpnede menn angrep luksushotellet, og jaktet på utlendinger opp igjennom etasjene.

Norske marinejegere ga CMI-forskeren Arne Strand førstehjelp før de reddet ham ut av det brennende hotellet.

CRU-styrkene ble trent av Marinejegerkommandoen i Kabul. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Først 17 timer etter at angrepet startet, klarte afghanske CRU-styrker, med støtte fra norske spesialstyrker, å få kontroll på stedet.



Ingen av de norske soldatene ble skadd under aksjonen.

Sirajuddin Haqqani var den som planla og beordret angrepet mot Serena hotell i januar 2008, da journalisten Carsten Thomassen ble drept og diplomaten Bjørn Svenungsen ble skutt. Åtte mennesker ble drept i terroraksjonen.

Under angrepet trakk norske politifolk våpen og sørget for å få daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i sikkerhet.