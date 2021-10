Haaland stoppet av umulig keeper – stortalent stjal showet

Ajax-Borussia Dortmund 4-0 (2-0)

– Ajax rundspiller og fillerister Borussia Dortmund, utbrøt TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Da hadde et fullsatt Johan Cruijff Arena nettopp sett Ajax score sitt fjerde mål for kvelden. Arenaen eksploderte, mens Dortmund-spillerne stod igjen og lurte på hva som hadde truffet dem.

Erling Braut Haaland var tirsdag tilbake i Champions League etter skadeproblemer. Jærbuen kom til tre store sjanser i kampen, men det ville seg ikke for nordmannen.

Dermed var det andre spillere som fikk muligheten til å stjele showet i Amsterdam. Det utnyttet Ajax' veteran-keeper Remko Pasveer (37) og stortalentet Antony (21).

– Trolig den beste redningen i karrieren min

Pasveer stod sin livs kamp og vartet opp med tre fantomredninger på Haalands forsøk.

Etter kampen var det én av redningene han husket best. Haaland ble spilt gjennom i bakrommet og hamret til. Pasveer fikk kastet opp armen og slo ballen i tverrliggeren.

På spørsmål fra TV 2 om det er hans beste redning i karrieren, svarer Pasveer kontant.

– Det er trolig den beste redningen i karrieren min. Det er også trolig den viktigste, sier 37-åringen til TV 2.

Dortmund-sjef Marco Rose sparte heller ikke på rosen etter kampen.

– Keeperen deres var eksepsjonell og Ajax er verdige vinnere. De viste oss hva vi må forbedre og hva vi streber etter, sier Rose til Amazon.



Avslører Haaland: – Det er bare piss!

I motsatt ende av banen gjorde Antony livet surt for Dortmunds forsvarere.

Brasilianske Antony kjørte til tider karusell med Dortmund-back Nico Schulz i førsteomgang. Herjingen sørget for at Marco Rose byttet av backen i pausen, men det skulle vise seg å ha liten effekt.

Da 21-åringen satte kronen på verket med et vakkert mål i andreomgang måtte TV 2s kommentator ty til store ord.

– Et herlig mål av et herlig talent. Antony er virkelig i ferd med å presentere seg for hele fotballverdenen, utbrøt Simen Stamsø-Møller.

TV 2s ekspert Morten Langli var klar i sin tale etter kampen. Disse unge stjernespillerne blir ikke i Nederland lenge.

– De kommer til å bli kjøpt i stykker. Du har Ryan Gravenberch på midtbanen, og ikke minst Antony. Alle de største klubbene sitter å sikler på dem.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: Erling Braut Haaland kom seg til tre store sjanser, men det ville seg ikke for spissen. Foto: Peter Dejong

Totaldominans fra Ajax

Ajax skapte to store sjanser allerede før ti minutter var spilt, men ved begge anledningene fikk Dortmund avverget. Men alle gode ting er tre.

Kampuret hadde akkurat rundet ti spilte minutter da Dusan Tadic svingte et frispark mot mål. Marco Reus steg til værs og stusset ballen i eget mål. Dermed var hjemmelaget i ledelsen.

Ajax doblet ledelsen etter 25 minutter. Daley Blind fikk drømmetreff da han klinket til 16 meter fra mål.

Amsterdam-klubben fortsatte å herje med tyskerne. Gang etter gang fosset Ajax-spillerne fremover på banen, mens Dormtund-spillerne slet med å henge med.

– For en fotball, for et lag! utbrøt TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

40 sekunder inn i overtiden kom Erling Braut Haaland til Dortmunds første sjanse, men Ajax-keeper Remko Pasveer reddet skuddet.

– En katastrofeomgang av Dortmund, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Keeper vartet opp med fantomredninger

Kun to minutter var spilt i andreomgang da det smalt i Amsterdam. Haaland ble spilt i bakrom og hamret til. Skuddet var bra, men Pasveer vartet opp med en spektakulær redning, og fikk slått ballen i tverrliggeren.

Men da det så ut til at Dortmund hadde fått blod på tann, smalt det i motsatt ende. Antony dro seg innover i banen og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

Haaland kom til nok en stor sjanse, men igjen vartet den 37 år gamle keeperen opp med en ellevill redning.

Champions Leagues toppscorer Sébastien Haller scoret Ajax sitt fjerde mål.