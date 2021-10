Citys stortalent kronet drømmeuke med mål

Cole Palmer (19) vartet opp med en vakker scoring etter kun to minutter på banen.

Club Brugge-Manchester City 1-5

Se Palmers mål i videovinduet øverst!

Manchester City cruiset inn mot en komfortabel seier i Belgia, da Pep Guardiola bestemte seg for å sette innpå 19 år gamle Cole Palmer.

To minutter senere jublet stortalentet for sitt første Champions League-mål for klubben.

– Dette er en stor kveld for 19-åringen. Hans første av det som kan bli mange scoringer for klubben, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.

Dermed kunne Palmer stjele overskriftene for andre gang på få dager.

Lørdag ble han nemlig byttet inn mot Burnley i Premier League. Noen timer senere tok han på seg City-drakten igjen, denne gang for U23-laget.

For mange 19-åringer hadde nok dagen vært komplett med Premier League-innhopp, men Palmer var ikke ferdig for dagen. Den kronet han med hat trick for U23-laget.

Han skulle egentlig ikke spille kampen, men klarte ikke å dy seg.

– Jeg tenkte at dersom det ikke ble mer enn 30 minutter, kunne jeg spørre om å få spille for U23-laget samme dag, uttalte Palmer mandag.

Palmer er født i Manchester-forstaden Wythenshawe, og vokste opp som Manchester City-supporter. Da han var åtte år gammel ble han en del av Citys akademi.

Manchester City hadde få problemer med å slå Club Brugge tirsdag kveld. Kampen endte 5-1 til engelskmennene etter mål av João Cancelo, Riyad Mahrez (2), Kyle Walker og Cole Palmer. Hans Vanaken scoret Club Brugges mål.