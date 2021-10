Salah ble matchvinner i høydramatisk målfest: – En kamp vi kommer til å huske lenge

Atlético Madrid - Liverpool 2-3

Liverpools store formspiller Mohamed Salah var på alles lepper etter strålende form denne høsten, og det fortsatte i Champions League-duellen mot Atlético Madrid.

Først danset han med forsvarspillere som førte til ledermålet, før Naby Keïta vartet opp med et drømmemål.

Antoine Griezmann, som ble hentet tilbake til den spanske hovedstaden fra Barcelona på deadline-day, hentet opp Liverpools tidlige tomålsledelse til pause i det som var en ellevill førsteomgang.

Men Griezmann rotet det til for seg selv, og ble utvist bare seks minutter etter pause. Mot slutten fikk bortelaget straffespark, som Salah var sikker på, og sendte Liverpool tilbake i ledelsen.

Se seiersmålet i videovinduet øverst!

Like etter trodde hele Wanda Metropolitano at også Atlético fikk straffe, men dommeren ombestemte seg etter en VAR-sjekk.

Liverpool vinner dermed 3-2 i en høydramatisk kamp.

– En kamp vi kommer til å huske lenge, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Klopp var naturlig nok fornøyd da han møtte TV 2 etter kampslutt.

– En menneskehjerne kan bli fienden din. Når ting går enkelt kan man trå feil, og det gjorde vi, sier Klopp til TV 2.

– Det var en vill kamp, sier Liverpool-keeper Alisson, som ble kåret til banens beste spiller.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener utvisingen var faktoren som vippet det Liverpools vei.

– Vi vet hvor gode Liverpool normalt er. Så det er en veldig god forsvarskamp fra Atletico Madrid og de får mange gode kontringsmuligheter. Det røde kortet ble nok avgjørende. En sterk, sterk seier for Liverpool.

Salah-show og drømmescoring

Salah fortsatte å terrorisere forsvarsspillere. Åtte minutter ut i kampen mottok han ballen i en drømmeposisjon, og dro seg forbi flere mann. Egypterens avslutning gikk i mål via James Milner, som fikk kreditert scoringen, men dette var Salahs verk.

Fem minutter senere kom mål nummer to - og for en scoring! En klarering gikk rett i beina på Naby Keïta, som hamret til på helvolley. Skuddet var utagbart for keeper - og dermed ledet Liverpool 2-0 før kvarteret var spilt.

– Her er det midtbanespillerne som knapt hadde startet denne matchen uten alle skadene i Liverpool-laget som sørger for at gjestene har scoret to, sa kommentator Øyvind Alsaker.

Griezmann-dobbel

Etter et fullstendig Liverpool-kjør, så hjemmelaget ut til å våkne etter Keïta-målet. Og i hovedrollen var en hjemvendt sønn.

Spanjolene tok en kort corner, og Thomas Lemar rundlurte målscorer Keïta. Han sendte ballen bak i feltet til Koke, som sendte avgårde en avslutning. Den fikk en styring fra Antoine Griezmann, og gikk i mål.

VAR tok en sjekk, for Lemar sto offiside-plassert. Franskmannen var imidlertid ikke i veien for Alisson, og målet ble stående.

Det ga blod på tann, for Griezmann var i fyr og flamme. Først sløste han en stor mulighet alene med Alisson, men fikk sjansen på nytt. Igjen ble Keita enkelt forbigått, denne gang av Joao Felix. Portugiseren spilte frem Griezmann, som rullet inn utligningen.

– Jürgen Klopp fortviler. Han ser laget kaste bort et drømmeresultat på Metropolitano, sa Alsaker.

Dermed gikk lagene til pause med 2-2 etter en heseblesende førsteomgang.

Tidlig utvising

Antoine Griezmann fortsatte å være hovedpersonen i 2. omgang, men denne gangen tok han en annen rolle.

Den franske landslagsspilleren prøvde å ta ned ballen med en høy fot, men den traff Robert Firmino som fikk knottene i ansiktet.

Sparket var neppe tilsiktet, men dommeren dro likevel frem det røde kortet. Den hjemvendte spilleren med to scoringer og en utvising før timen var spilt

– Farefullt spill, og det er stygt. Korrekt avgjørelse av dommeren, sa ekspertkommentator Brede Hangeland.

Straffedrama

Da tok Liverpool over kampen, og fikk betalt ved et straffespark. Mario Hermoso kroppstaklet Diogo Jota, og da var det igjen duket for Mo Salah.

– Det er håpløst forsvarsspill. Hva tenker du på? sa Hangeland.

Som i Champions League-finalen i 2019 på samme arena var Liverpools toppscorer sikker, og sendte Liverpool tilbake i ledelsen. Dermed har Salah scoret i åtte kamper på rad.

Med ti minutter igjen på klokka, kastet Simeone innpå tidligere Liverpool-spiller Luis Suarez i jakten på scoring.

Sekundet senere var Jota i ny en straffesituasjon - men motsatt vei. Portugiseren løpte ned José Giménez, og dommeren blåste straffe.

Igjen tok VAR en sjekk, og etter en titt på skjermen valgte dommeren å ikke dømme straffe.

Liverpool red av stormen, og kunne innkassere en sterk seier i Madrid. Dermed har de minst én fot i sluttspillet.