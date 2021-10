BankID bytter leverandør – varsler nedetid

Torsdag starter flyttingen av BankID-tjenestene fra Nets til den nye driftsleverandøren DXC. Denne overgangen vil føre til noe nedetid, opplyser selskapet i en pressemelding.

Overgangen til ny leverandør skal ikke påvirke brukerne i stor grad, men i en slik flytteprosess kan uforutsette ting skje, sier produktansvarlig for BankID Ole Petter Aasen.

– Vi har god kontroll på alle steg, og vi har øvd godt på flytteprosessen sammen med bankene og leverandørene. Selv om vi ikke forventer komplikasjoner, har vi valgt å varsle alle BankID-brukerne om at det kan bli noe redusert tilgjengelighet de neste dagene.

BankID vil være utilgjengelig mellom midnatt og klokken åtte om morgenen på torsdag.

Aasen ber folk være ekstra oppmerksomme på svindelforsøk nå som det pågår endringer i BankID.

– Det er viktig å understreke at verken BankID, Vipps, banker eller andre seriøse aktører vil be deg oppgi innloggingsdetaljer på telefon, SMS eller epost. Vær også skeptisk til å følge lenker du mottar i slike kanaler. Er du i tvil om henvendelsen er ekte, eller mistenker at noe er svindel, ta kontakt med banken din, sier Aasen.

