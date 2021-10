«Timbuktu» til nordmenn: – Aldri bruk det uttrykket igjen

Den svenske artisten Timbuktu spiller på Blå i Oslo i kveld. Han skal også være med i en paneldebatt, der han blant annet skal prate om hva han mener om uttrykket «Svenske tilstander».

Uttrykket blir ofte brukt i Norge, knyttet til gjengkriminalitet og integreringsproblemer.

Ingen burde bruke det

– Jeg synes ingen noen gang burde bruke det uttrykket igjen. Jeg vet godt hvor det uttrykket kommer fra, og det vet alle som bruker det, forteller Timbuktu til God kveld Norge.

Artisten mener at det ligger mye rasisme i uttrykket, og at det handler om å være imot multikulturalisme og mangfold.

– Det er som å si: «Se et perfekt fungerende ideelt samhold, har nå blitt ødelagt av at dere slapp inn folk som kommer fra andre land. Som ikke tenker som oss. Ikke har samme verdier. Samme religion. Spiser samme mat, eller hører på samme musikk, forteller Timbuktu, tydelig engasjert.

Rasistisk

Den svenske artisten mener det ikke finnes noen måte å bruke uttrykket på, som ikke er rasistisk.

– Det beste man kan gjøre i Norge, er å slutte å uttrykke seg på den måten, sier han.

Artisten forteller videre at han mener man da må fortelle akkurat hva man mener med det, dersom man skal bruke uttrykket.

– Si da at ikke europeiske medborgere og innvandrere som bor i utsatte områder, er de vi mener har skylden for den økende kriminaliteten. Det mener jeg er mye ærligere, sier Timbuktu.

«Jeg er svensk»

Navnet på det nye albumet hans «Du Gamla, Du Nya», forteller han at handler om å bli akseptert som svensk, selv om man er innvandrer, eller har foreldre som er født i et annet land, og hva det egentlig betyr å være svensk.

– På de tidligere platene har jeg vært mer sint, eller bedt om å bli akseptert som svensk. På denne plata, så tror jeg at jeg frigjør meg selv litt fra å be om lov, eller be om å bli sett på som svensk, forteller Timbuktu.

– Jeg ser på meg selv som svensk, så er jeg svensk. Jeg er født i Sverige, og jeg har vært med på å skape den svenske kulturen, forteller han videre.

Artisten mener man heller burde feire at kulturen til et land utvikler seg, og alle som har vært med på å skape kulturen og historien.

– Vi er allerede her. Vi har vært her lenge. Vi trenger ikke be om å bli en del av historien. Vi trenger ikke be om å bli sluppet inn, fordi vi har allerede vært med på å skrive historien. Vi er midt i den, forteller han.

Opptrer i Oslo

I kveld opptrer Timbuktu på Blå i Oslo, noe han gleder seg veldig til.

– Det blir så jævlig fett. Jeg håper det ser helt likt ut som forrige gang jeg spilte der. Det skal bli kjempekult, sier han.

– Jeg ble litt redd når jeg landet på Gardemoen, og alt var dekket av snø. Jeg tok av i Stockholm i oktober, og landet i Norge i desember, forteller han videre.