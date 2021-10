USA: Fly tok fyr under avgang

Et fly med 21 personer om bord tok fyr under avgang fra en flyplass i Texas, USA.

Et fly styrtet og krasjet under avgang fra en flyplass ved Brookshire, Texas.

Flyet tok fyr etter å ha rullet gjennom et gjerde og ned på et jorde like ved rullebanen den forsøkte å ta av fra.

TV-bilder viser det brennende flyet noen hundre meter fra enden av rullebanen.

Flyet tilhører selskapet Flair Builders og var på vei til Boston.



Alle de 21 personene – 18 passasjerer og 3 kabinansatte – om bord er angivelig hentet ut av flyet uten store skader, ifølge lokale myndigheter.

Sheriff Troy Guidry hos det lokale sheriff-kontoret i Waller fylke opplyser om at kun en person er fraktet til sykehus med ryggskader, rapporterer KTRK.

– Heldigvis døde ingen, sa Guidry.