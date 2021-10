Her fortsetter snøværet

Flere steder i landet våknet kunne man våkne til snø tirsdag, både nord i landet og i sør. I Oslo og flere andre steder i Sør-Norge var snøen årets første snøfall.

For beboerne i og rundt hovedstaden blir det imidlertid kortvarig glede, for de som satt pris på snøen. Allerede onsdag stiger temperaturene.

– Mildere luft er på vei, og i dagene fremover blir det varmere i Sør-Norge, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo, Mariann Aabrekk.

Snø til fjells

I området rundt Oslofjorden holder temperaturene seg høye nok til at nedbøren faller som regn, og onsdag anslår Aabrekk at man må opp i mellom 800 og 1000 meters høyde for å få nedbør som snø.

Fra torsdag og fredag snur det derimot, når nordavinden tar tak. Dermed synker snøgrensen sørover, men vil fortsatt være på 400 meter over havet i de nordligste delene av Sør-Norge, rundt Trøndelag.

Sørover må man etter hvert opp i mellom 600 og 800 meter over havet for å få snø. Det er med andre ord gode muligheter for snøvær til fjells, også i sør, for de som ser frem til årets første skitur.

I lavlandet i sør blir det imidlertid bare regn inntil videre, og temperaturene svinger.

Men meteorologen advarer mot glatte veier til tross for at nedbøren ikke kommer som snø, særlig mot helgen.

– Lørdag er det fint vær og lite skyer, og da dropper temperaturene som en stein i løpet av natta. Da kan det bli lokalt glatt, fordi det kan være vann i terrenget som flyter, sier Aabrekk.

Bileiere i hele landet bør skifte til vinterdekk om de ikke allerede har gjort det, også i områdene der snøen ikke har lagt seg.

Vinter i nord - høst i sør

I de nordlige delene av landet er det derimot ikke mildere vær eller opphold i sikte med det første. Etter flere dager med snøvær fortsetter innmarsjen mot vintersesongen med uforminsket styrke flere steder i både Nordland, Troms og Finnmark.

– Det er ny påfyll med bygevær i form av sludd og snø alle dagene. Der må man være forberedt på vinterlige forhold hele uka.

Det er nordavinden som trekker sørover torsdag og fredag, og gir Sør-Norge en smak på vinterværet som herjer i Nord-Norge.

De kommende dagene er det likevel et klart skille mellom vinterlige forhold i nord med snø og vind, og høstlige forhold i sør, med regn og ruskevær.