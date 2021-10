Oppkjøringen til neste sesong er i gang for Karsten Warholm.

Innimellom treningen som skal gjøre han rustet for en ny sesong, tok han seg tid til å spille inn en reklamefilm i hjemlige omgivelser på Dimna i Ulsteinvik.

– Det har vært mye trøkk den siste måneden. Jeg lovet dama ferie, men det var det bare å drite i. Det har gått i ett sett fordi jeg har prioritet trening, sier Warholm.

Karsten Warholm og kjærsten Oda Djupvik. Foto: Torstein Bøe

Seiersrusen har lagt seg

I 2022-sesongen er det VM som er det store på kalenderen. For selv om Warholm tok OL-gull i sommer i 400 meter hekk, er han motivert for det som venter det kommende året.

– Jo mer jeg tenker på det, jo mer motivert blir jeg. Egentlig hadde jeg trodd at jeg skulle leve på seiersrusen enda lengre. Når jeg vinner et trofe for andre gang betyr nesten det mer. Å gjenskape suksess har en verdi det også, sier Warholm.

Etter OL-suksessen prøvde Warholm seg også på å løpe 400 meter flatt. Men det er gulldistansen som fortsatt blir prioriteten.

– 400 meter hekk kommer til å bli primærdistansen, men 400 (flatt) er mest nærliggende å kaste seg på.

Vil prøve ny distanse

I fremtiden vil han ta det enda et steg lenger.

– Jeg har alltid hatt en våt drøm om å prøve meg på 800 meter. Foreløpig er det litt på humor, men på et tidspunkt kan det være vi gjør alvor av det.

25-åringen understreker imidlertid at det ikke bare er å prestere på et høyt nivå i en annen øvelse.

– Jeg vil tro det er stor forskjell, men jeg har respekt for alle øvelsers egenart. Jeg vil ikke være cocky på det, men jeg er alltid en person som liker utfordringer, så det vil jeg søke, sier Warholm.