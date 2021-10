Økt sjanse for spontanabort hvis far drikker

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon oppfordrer vordende foreldre til å holde seg unna alkohol, ikke bare under svangerskapet, men også med en gang man planlegger å bli gravid.

– Ja, det er jo riktig å sette søkelys på at det faktisk er om å gjøre å la være å drikke alkohol, også ved unnfangelsen, til og med noen dager før unnfangelsen. Og det er ikke så veldig mye kjennskap til det i befolkningen, tror jeg.

Eli Marie Wiig i KoRus-Sør mener at alle som planlegger å bli gravid bør avstå fra alkohol. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Det sier seniorrådgiver hos kompetansesenteret KoRus Sør, Eli Marie Wiig, som i sommer reagerte på rapporten til WHO i et blogginnlegg .

Hun støtter i utgangspunktet opp under budskapet, men synes formuleringer om at alle fertile kvinner skal holde seg unna alkohol er uheldig (dette ble endret av WHO etter flere negative tilbakemeldinger). Hun kommenterer på bloggen;

(..) Dette fikk sinnene i kok, og folk mente at rådet gikk på tvers av både menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene. Ordvalget var uheldig, men vi må våge å snakke om alkohol og hvordan det kan være svært skadelig for fosteret, skriver Eli Marie Wiig .

En av to kvinner drikker

En av to kvinner har drukket alkohol tidlig i svangerskapet, ifølge en amerikansk studie fra 2020 .

Det er problematisk, ifølge ekspertene. Det er nemlig de fire første ukene at ryggmargskanalen og sentralnervesystemet er i utvikling.

– Det er jo også mange som ikke oppdager at de har blitt gravid før flere uker ut i svangerskapet, kanskje flere. Da er det på en måte litt sent, sier Wiig.

Flere vet heller ikke at hvis mannen har alkohol i blodet under unnfangelsen, så vil dette kunne påvirke sædkvaliteten og dermed øke sannsynligheten for spontanabort.

– Alkohol vil kunne føre til feil i arveanlegget både i eggcellen og i sædcellene allerede før befruktning og dermed gi større sjanse for spontanabort, forklarer professor og overlege i barnesykdommer, Jon Skranes ved Sørlandet sykehus i Arendal.

Overlege Jon Skranes ønsker å øke kunnskapen om alkohol tidlig i graviditeten. Foto: Terje Frøyland / TV 2

De fire første ukene er noe Eli Marie Wiig mener altfor få har kunnskap om.

– Flere kognitive evner kan ha sammenheng med den perioden her, selv om det også kan utvikles kognitive vansker senere, fordi sentralnervesystemet utvikler seg hele svangerskapet. Men akkurat de fire første ukene er viktigere enn mange er klar over, sier Eli Marie Wiig.

Konsekvenser av alkohol i svangerskap

Alkoholskader på fosteret kan i barne- og ungdomsalder føre til blant annet nedsatt hukommelse, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet.

Samtidig er noen fostre mer sensitive enn andre, og derfor er det vanskelig å si om symptomene er genetiske eller om det stammer fra alkohol før og under svangerskapet.

– Det er enda ikke funnet noen sikker nedre grense for alkoholinntak under svangerskapet, dvs. at drikker du under den grensen, så vil ikke fosteret bli skadet. Det vi derimot vet, er at nordiske kvinner ofte har et drikkemønster som kalles binge, altså at vi i perioder, gjerne i helgene, har et høyere inntak. Et slikt høykonsum inntak er spesielt skadelig for fosteret, sier Jon Skranes .

Men hva med dem som bruker lang tid på å bli gravide, skal de avstå fra alkohol i flere år?