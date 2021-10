– Dette er bare begynnelsen

I en moderne leilighet, med utsikt over store deler av Istanbul, møter vi menneskesmuglerne. Fra denne leilighetene driver de tre et kynisk og illegalt reisebyrå. De er del av et stort nettverk, som har base i den tyrkiske storbyen.

Alle slags nasjonaliteter jobber tett sammen.



– Smuglerne har et nettverk. Irakere, syrere, iranere, pakistanere og bangladeshere. Alle smuglerne kjenner hverandre, forteller «Mahmood», som bor i leiligheten.

Har sendt tusenvis til Europa

Han har livnært seg på denne måten i over 20 år, og hevder han har sendt tusenvis av migranter og flyktninger fra Tyrkia, og videre mot europeiske land.

Telefonen deres ringer i et sett under intervjuet. Det har blitt langt mer å gjøre etter at Taliban tok makten i Afghanistan. Tusenvis av afghanere har lagt ut på den farefulle ferden gjennom Iran mot Europa, og mange av dem kontakter smuglere for å nå sitt mål.

– Vi kjenner afghanske menneskesmuglere. Vi jobber sammen. De tar kontakt med oss og forteller at de har folk de skal sende over, forteller «Mahmood».

Prisene de krever fra afghanerne som vil fullføre den farefulle ferden er stive.

– Flyktninger betaler 1000 dollar for reisen fra den iranske grensen til Istanbul. Det koster i tillegg 400 dollar å komme seg fra Afghanistan til Iran. For å komme seg videre til Europa koster det 6500 dollar per person.

Her rømmer de landet

Bygget mur for å holde migranter og flyktninger ute

Jo større hindringer flyktningene og migrantene møter, jo dyrere blir det. Etter at tyrkerne har forsterket vaktholdet og startet byggingen av det som skal bli en nesten 250 kilometer lang mur mot Iran, har prisene gått opp.

– Den tyrkiske grensen var åpen før, men nå er den stengt. De har bygget en fem meter høy mur med piggtråd på toppen, forteller smuglerne oss mens de viser oss en mobilvideo av flyktninger og migranter som sniker seg langs muren på iransk side av grensen.

Tyrkia bygger mur på grensen til Iran for å stanse flyktninger, migranter, smugling og terrorister. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Noen ganger graver de tunneler under muren, andre ganger bruker de stiger. Og på andre siden venter folk på dem.

Finner stadig nye metoder for å snike seg over grensene. Foto: Halkawt Mustafa

Ny flyktningkrise

Pågangen har vært enorm den siste tiden, og «Mahmood» mener det som skjer nå minner mye om tiden før Europa ble rystet av flyktningkrisen i 2015.

– Dette er bare begynnelsen. Akkurat som det begynte i 2015. Det samme kommer til å skje igjen. Vi forventer at 2-3 millioner afghanere vil komme til Tyrkia, sier han.

Men flesteparten av afghanerne som kommer til den iransk-tyrkiske grensen har ikke penger. Og tusenvis av dem blir fanget på iransk side.

– I denne siste bølgen kommer de fattigste av de fattigste og de som har rømt fra Taliban. Har du penger er det enkelt. Uten penger har du ingenting, De får bare hjelp hvis de betaler. Hvis ikke blir de stående, sier menneskesmuglerne.

Grensemuren ligger i fjellområder der vinteren er beinhard. Foto: OZAN KOSE/AFP

– Vinteren betyr døden for dem

Mange mennesker blir stående fast i fjellområder, der vinteren er rett rundt hjørnet. Og selv kyniske smuglere virker å være rystet over den desperate situasjonen mange afghanere som ikke kommer seg videre har havnet i.

– De har det helt forferdelig nå. Verre enn alle andre flyktninger. I dette området blir snøen fire-fem meter dyp. Vinteren betyr døden for dem. Hvem bryr seg om dem? Ingen! sier «Mahmood».