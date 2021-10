Person omkom i trafikkulykke

Fører er meldt omkommet etter å ha kjørt av veien ved Sørskogbygda ved Elverum.

Operasjonsleder Kjartan Waage ved Innlandet politidistrikt bekrefter at kun en person var involvert i ulykken.

Videre legger han til at årsaken er ukjent, men påpeker at glatte veier trolig er årsaken til at bilen har kjørt utfor.

– Politienheten på stedet opplyser om at der er svært glatt på veien, rett og slett slush-føre. Bilen har sklidd av veien og kjørt i grøfta, der har den snurret rundt, sier han.

Pårørende er varslet.