Folkets drømmeellever: Velg ditt El Clásico-lag!

DUELL: Memphis Depay og Karim Benzema har blitt Barcelona og Real Madrids store stjerner etter at Lionel Messi og Cristiano Ronaldo forlot LaLiga.

Sesongens første El Clásico ligger an til å bli et meget viktig oppgjør for både Barcelona og Real Madrid.

Ronald Koeman er under hardt press etter å ha fått en svak start på sesongen, mens Carlo Ancelotti og Real Madrid tapte skuffende mot Espanyol forrige helg.

Resultatet i helgens El Clásico kan bli svært definerende for klubbenes sesong.

Allerede nå kan du stemme frem drømmeelleveren din. Velg fritt blant spillere fra begge lag. De spillerne med flest stemmer havner på «folkets» lag.

Senere denne uken vil TV 2s La Liga-eksperter slippe sine drømmeellevere fra de to storlagene.

Laget vil være i formasjonen 4-3-3 og man får ulike alternativer på de ulike posisjonene.