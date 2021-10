Ambulansesjefen forteller om svært sterke inntrykk

– Vi forsto alvoret med en gang, forteller ambulansesjef i Vestre Viken HF, Snorre Birk Gundersen til TV 2.

Han hadde gått av vakt da meldingen kom inn: En person påførte andre mennesker livstruende vold i sentrum av Kongsberg. Han dro på jobb og ledet den taktiske delen av ambulansepersonalets operasjon.

Han forteller at rundt 60 av deres mannskaper var i aksjon.

– Det var et uoversiktelig skadested der man hadde en løstgående gjerningsmann. Det var en krevende situasjon der vi måtte gjøre en god del vurderinger underveis, forteller Gundersen.

SKJØT MOT FOLK: Da nødetatene kom til stedet, utførte fortsatt gjerningsmannen vold mot folk. Blant annet skjøt han piler mot personer i Peckels gate. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

For mens jobben deres er å redde liv, måtte de hele tiden ta hensyn til sin egen sikkerhet i de rundt 34 minuttene som gikk fra volden begynte til Espen Andersen Bråthen ble pågrepet.

I løpet av denne tiden hadde han drept fem mennesker med stikkvåpen.

Et spesielt syn

Nødetatene øver regelmessig på såkalte PLIVO-hendelser, altså scenarier der en eller flere gjerningspersoner går rundt og påfører folk livstruende vold.

Onsdag fikk de behov for alle treningstimene.

– Hva ble mannskapene møtt av?

– De ble møtt av et spesielt syn, der inntrykkene var store. I tillegg følte man mye på stress i situasjoner som dette fordi mange mennesker var involvert, og det ble gitt mange beskjeder, forteller Gundersen.

LEDET: Snorre Birk Gundersen er ambulansesjef, og styrte troppene som rykket til Kongsberg da fem mennensker ble drept. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg til fem drepte og de tre som er fysisk skadd, sier politiet at det i tillegg er et tosifret antall personer som kan få status som fornærmet for en kriminell handling.

Det gir et inntrykk av hvor kaotisk situasjonen var.

– Det var en krevende situasjon der mange avgjørelser ble tatt, både for å redde liv, men også for å begrense at andre skulle bli tatt. Det har vært krevende, men personellet opplever at de har hatt et godt samarbeid.

Tenker på ofrene

Gundersen ønsker ikke å gå i detalj på hvilke skader de involverte hadde, men han sier det var alvorlig.

– Det var mange som bar preg av hendelsen og som tilkjennega et behov for hjelp. I tillegg var det også noen som ikke forsto alvoret. Heldigvis forsto kollegene mine dette og bidro til å få folk i sikkerhet.

Nødetatene som var involvert i hendelsene onsdag kveld har vært gjennom debrief.

Politiinspektør Per Thomas Omholt sier at det var en tøff hendelsene for de involverte.

STERKE INNTRYKK: Politiinspektør Per Thomas Omholt sier at hendelsen preger politifolkene som kom tett på. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mest tøft var det for de som ble direkte involvert. Da tenker jeg på vitner, fornærmede og skadde, men også politiet, brannvesenet og helsepersonell har opplevd dette som en dramatisk hendelse, sier han.

Ambulansesjef Gundersen sier at Kongsberg-saken er blant de mest spesielle han har opplevd, blant annet på grunn av omfanget av den grove volden som er utført.

– Våre tanker går til de etterlatte og pårørende. De har hatt en ufattelig påkjenning i en ekstremt krevende situasjon.