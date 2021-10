Etterlyser kvinne internasjonalt, melder Adressa

I lengre tid har politiet forsøkt å videreformidle to grove tiltaleposter til en kvinne i 50-årene. Nå blir hun etterlyst internasjonalt med anmodning om pågripelse.

I fjor ble kvinnen satt i varetekt og siktet for grov kroppsskade etter å ha forgiftet ektemannen sin med plantegift hele 11 ganger. Det var St. Olavs hospital som varslet politiet om hendelsen etter at mannen hennes ble akuttinnlagt i fjor vår.

Ifølge Adresseavisa ble det gjennomført et omfattende etterforskningsarbeid ved Trøndelag politidistrikt med bistand fra Kripos.

Etterforskningen førte til at førsteadvokat Bjørn Kristian Soknes valgte å ta ut tiltale for drapsforsøk mot kvinnen.

Videre skriver Adressa at politiet forsøkte gjennom hele sommeren å få forkynt tiltalen til kvinnen, men uten hell. Soknes besluttet likevel å offentliggjøre tiltalen som ble tatt ut i juni.

Har tatt opp 1,2 millioner i lån i ektemannens navn

Fire måneder senere har politiet fortsatt ikke kommet i kontakt med kvinnen, skriver avisen.

– Nå er hun etterlyst internasjonalt med anmodning om pågripelse, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til Adressa.

Soknes sier de ikke kan utelukke at kvinnen har reist ut av landet.

Nå er siktelsen utvidet til å også gjelde grov bedrageri.

– Vi mener hun har gjort ni låneopptak i ektemannens navn. Totalt er det snakk om 1,2 millioner kroner i perioden oktober 2016 til mars 2019, opplyser Soknes.

Han gikk opprinnelig inn for en påtaleunnlatelse for dette forholdet, men Soknes endret det til en tiltale etter at bistandsadvokaten til kvinnens tidligere ektemann påklaget dette til riksadvokaten.

Etterlyst siden august

Kvinnen satt i varetekt fra juni til oktober i 2020, men meldte flytting til en annen kommune i Trøndelag i april i år.

Politiet skal ha prøvd å oppsøke kvinnen i sommer for å informere om at det var tatt ut en tiltale for drapsforsøk, men hun var ikke å finne.

Ifølge NRK ble politiet i Sverige og Danmark varslet i tilfelle hun prøvde å krysse grensene.

Nå opplyser statsadvokaten i Trøndelag at hun også er hun etterlyst internasjonalt.

Den tiltaltes forsvarer, John Berg, vet ikke hvordan hans klient stiller seg til bedrageritiltalen.

– Jeg har ikke hatt kontakt med henne siden før sommeren. Hun har fra første stund nektet for å ha noe med forgiftningene å gjøre, opplyser han.

Etter planen skulle rettssaken opp i Trøndelag tingrett før jul.