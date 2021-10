Svarer på Ronaldo-kritikk: – Vi har elleve spillere på banen

Cristiano Ronaldo har fått både ros og ris etter returen til Old Trafford. Nå tar Ole Gunnar Solskjær sin superstjerne i forsvar.

Cristiano Ronaldo har på de første sju kampene tilbake i Manchester United-drakt scoret fem mål, men samtidig får portugiseren kritikk for sin arbeidsmoral. Lokalavisen i Manchester, Manchester Evening News, hevder blant annet at 36-åringens manglende press skaper store problemer for Ole Gunnar Solskjær. Det virker imidlertid ikke som kristiansunderen selv er veldig enig i den oppfatningen.

– Vi har elleve spillere på banen, som alle har forskjellige roller og ansvarsområder. Vi sender ut et lag som vi virkelig tror kommer til å vinne kampen. Vi vant ikke mot Leicester, så det kommer alltid til å være kritikk, sier Solskjær til TV 2.

Etter returen til Old Trafford presser Ronaldo, ifølge Manchester Evening News, motspillerne 2,65 ganger i snitt per kamp. Til sammenligning presser Edinson Cavani, som har spilt mer enn sju timer mindre enn portugiseren denne sesongen, 8,18 ganger i snitt per kamp.

– Cristiano er en toppspiller og vi vet hva han kan gjøre for oss, og han gjør alt han kan for å hjelpe laget, fortsetter nordmannen.

– Må forsvare oss som en enhet

Men det er ikke bare Ronaldos press som har vært under pari. Også totalpresset til Manchester United har blitt betydelig dårligere denne sesongen. I 20/21-sesongen presset Solskjærs menn i gjennomsnitt 132,7 ganger per 90. minutt. Denne sesongen ligger snittet på 117,3. Marcus Rashford er tydelig på hva han mener om lagets defensive innsats.

– I Premier League må man forsvare seg bra. Jeg snakker ikke bare om forsvaret og keeperen, hele laget må forsvare seg som en enhet. Mot Leicester var vi for åpne, så enkelt er det. Vi må gjøre det vi kan for at det ikke skjer igjen, sier kantspilleren.

Og jobben med å stramme inn defensivt har allerede begynt for Solskjær og co. 48-åringen forklarer at de har tatt grep for å hindre en gjentakelse av det som skjedde på King Power Stadium lørdag.

– Vi ser gjennom kampen og analyserer den. Vi ser på hva vi gjorde bra, hva vi ikke gjorde bra og hva vi må forbedre, men man går kjapt videre til neste motstander. Det er Atalanta, som er en annen motstander og en annen turnering. Vi fokuserer på det vi må være gode på i denne kampen. Det er mye som ikke har vært godt nok i det siste og vi har rettet opp i noen ting. Forhåpentligvis får vi se resultatet av det på onsdag, sier Solskjær.

Hyller støtteapparatet

Til syvende og sist er det uansett Solskjær som blir stående som ansvarlig for klubbens resultater. Både han og resten av hans støtteapparat har blitt kritisert flere ganger den siste tiden for mangelen på en tydelig spillestil. Nordmannen garanterer imidlertid at det jobbes knallhardt på treningsfeltet på Carrington for å forbedre situasjonen.

– Alle lag går igjennom dårlige perioder, og vi gjør det nå. Vi er i dårlig form og det vet vi. Vi holder opp hånda og vet at vi må forbedre oss. Alle lag går gjennom dette hvert eneste år. Vi har vært gjennom det før og vi har kommet sterkere ut av det, sier Solskjær og fortsetter:

– Som jeg har sagt så mange ganger så er trenerapparatet vi har her helt fantastisk. Deres øye for detaljer, øktene de legger opp og forberedelsene de gjør. Jeg tror ikke jeg kunne bedt om et bedre støtteapparat. De er gode Manchester United-folk, men én intensjon. Det er å forbedre laget og spillerne.

Men iherdig jobbing på treningsfeltet til tross, Solskjær innrømmer at 2-4 tapet mot Leicester har påvirket humøret i spillergruppen.

– Selvfølgelig er det ikke en jovial og glad gruppe nå. De er fokuserte og målbevisste. Man ser på seg selv og hva man kan gjøre for å hjelpe laget. Jeg har sett en reaksjon fra spillerne. Å slippe inn fire mål har åpnet øynene våre, og vi må forbedre oss på forskjellige plan og på mange detaljer, påpeker Solskjær.

Ønsker å vinne trofeer

Onsdag venter et Atalanta-lag som topper gruppe F med fire poeng på to kamper. Solskjær håper nå at han får se en reaksjon fra sine utvalgte når italienerne kommer på besøk.

– Vi går gjennom vanskelige stunder sammen. Vi har snakket sammen som et lag om hva vi må gjøre og forhåpentligvis kommer reaksjonen onsdag, sier Solskjær.

Kristiansunderen nærmer seg nå tre år i sjefsstolen på Old Trafford. En som har vært med hele veien er Marcus Rashford, som nå håper at laget kan løfte seg mot nye høyder i tiden som kommer.

– Både spillerne og støtteapparatet ønsker å vinne trofeer. Vi må ta steg for å komme dit. Man vinner ikke trofeer over natta. Vi har vært på denne reisen i en stund nå og vi har vært nære flere ganger. Vi må finne forskjellen mellom å være nære og det å få hendene på trofeet. Men nå handler om det neste kamp, vi ønsker ikke å se for langt fram, sier 23-åringen.