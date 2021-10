Østre Toten kommune ilagt overtredelsesgebyr på 4 millioner etter dataangrep

Datatilsynet ilegger Østre Toten kommune et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner etter dataangrepet kommunen ble utsatt for i januar i år.

I vedtaket pålegges også kommunen å etablere et styringssystem for informasjonssikkerhet og sikkerhet for personopplysninger, melder NRK.

– Vi tar det foreløpige varselet til etterretning. I en så alvorlig sak som dette tar vi med oss at Datatilsynet er fornøyd med måten vi har håndtert dataangrepet på, blant annet at vi har gjort vårt ytterste for å gi god informasjon til innbyggerne, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i en pressemelding.

I januar i år ble kommunen utsatt for et stort dataangrep. Noen hadde tatt seg inn bak brannmurene, slettet alle sikkerhetskopier og kryptert alle data.

Det førte til at ingen av de 1.300 ansatte i kommunen fikk brukt datasystemene sine. Kommunen anslo senere at rundt 30.000 dokumenter var omfattet av angrepet.

Ordfører Bror Helgestad (Sp) opplyste til NRK at sensitiv informasjon som personnummer, helsedata og informasjon fra barnevernstjenesten kunne være på avveie.

Stensrud sier nå at de er i gang med styringssystemet som Datatilsynet har pålagt dem å etablere.

– Det er under utarbeidelse. Vi vil vurdere varselet og svare innen tre uker, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

(NTB)